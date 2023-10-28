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美科技七巨頭 市值蒸發近4千億美元

2023年美股漲勢的推手科技七巨頭（Magnificent Seven）公布上季業績後，股價跌多漲少。圖／美聯社
2023年美股漲勢的推手科技七巨頭（Magnificent Seven）公布上季業績後，股價跌多漲少。圖／美聯社

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2023年美股漲勢的推手科技七巨頭（Magnificent Seven）公布上季業績後，股價跌多漲少，至26日收盤市值合計蒸發3,860億美元，並可能拖累標普500指數陷入修正。

美國七大科技巨頭中的谷歌母公司Alphabet、特斯拉、臉書母公司Meta和微軟，自發布財報後皆見股價大跌。亞馬遜26日美股盤後公布上季財報，蘋果與輝達預計11月發布業績，投資人密切關注業績和股價走勢。

人工智慧（AI）熱潮帶動科技類股狂飆，七大科技巨擘引領2023年美股走高，上半年漲勢凌厲，但近幾個月卻遭遇逆風。

據Refinitiv數據，自標普500指數在7月底觸頂來，科技七巨頭市值合計蒸發1.2兆美元。蘋果市值在過去三個月縮水將近5,000億美元，股價跌約15％。

鑑於聯準會（Fed）擬將利率維持在高檔更久，加上中東戰火打擊市場信心，標普500指數已較2023年的高點拉回9.8％，跌幅若達10％即符合修正定義。

涵蓋科技七巨頭的那斯達克100指數，2023年迄今累計揚升29％，意味著還有充足的下跌空間。

Meta上季營收雖創下上市以來新高紀錄，但該公司表示經濟環境不確定性打擊廣告收入前景，澆息廣告業務長期復甦的市場期望，導致26日收盤大跌3.7％。

Alphabet因上季雲端部門獲利不如市場預期，25日股價暴跌逾9％，市值蒸發近1,800億美元，創史上最大單日市值縮水紀錄。

特斯拉也在10月稍早陷入相似困境，業績出爐後市值暴跌720億美元。特斯拉執行長馬斯克示警經濟成長減速，和電動皮卡車Cybertruck將延後出貨，引發股價急跌。

微軟強勁的業績帶動25日股價躥揚逾3％，市值增加750億美元，不料財報僅讓漲勢維持一日，漲幅在次日全數回吐，26日終場挫3.75％，連帶拖累大盤下跌。

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