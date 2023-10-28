EV需求不如預期 福特暫緩投資

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福特汽車（Ford）26日以受到罷工重創使前景不明為由，撤回全年財測目標，並警告電動車事業持續面臨壓力，許多消費者不願支付比傳統汽車或混合車的高價購買電動車，打算延後原定打造最新電動車產能的120億美元投資。

受此影響，這家美國車廠27日早盤開低重挫逾4％。

客戶不願以更高價格購買電動車，讓福特原本擬大舉提高電動車產量的雄心變得退縮，儘管福特與整體車業的電動車銷售都在增長，但成長力道卻未如該車廠原先預期。

福特高層強調，該公司絕對沒有要削減投入未來電動車款的支出，只是放慢產能投資的速度。暫緩的投資計畫除了電動車擴增產能之外，還包括肯塔基州規劃中的第二座電池廠，此為與韓國電池廠SK On的合資事業，不過，興建中的田納西州Blue Oval City園區仍依照原訂計畫進行。

福特和全美汽車工人聯合會（UAW）25日晚間宣布達成勞資協議，四年半期間加薪幅度達25％，終結該車廠勞工大規模的罷工行動。福特26日指出，新合約將使每輛車的勞動成本增加850到900美元，獲利率減少60到70個基點。

福特公布第三季財報，獲利12億美元，比2022年同期赤字8.27億美元轉虧為盈，調整後每股盈餘0.39美元，遜於華爾街預估，上季營收（不計福特信貸公司）達411.8億美元，略低於市場預期。

福特並指出，考慮到罷工帶來的打擊，因此決定撤回全年財測，並強調罷工造成13億美元損失，其中第三季損失約1億美元。

此外，上季電動車事業儘管營收增長26％，但營業虧損約達13億美元，虧損是2022年同期的2倍。就2023年前三季來看，該部門營運虧損達31億美元。福特先前曾預料電動車事業全年虧損45億美元。

近日車廠對電動車前景熱情轉淡。日前通用汽車（GM）甫宣布放棄2024年中以前生產40萬輛電動車的目標。