王毅訪美 籲雙邊深入對話

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為緩解中美緊張關係，中共中央外事辦主任兼中國外長王毅自26日起連續三日訪問美國，為11月舊金山亞太經濟合作會議（APEC）期間「習拜會」鋪路。王毅抵美後首先與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，籲雙邊深入、全面對話，推動雙邊關係止跌回穩，預期美國總統拜登27日也將與其進行對話。

王毅今年來數度與美國高層官員交手，自布林肯6月到訪中國之後，開啟一系列美國官員訪中行程，中美高層對話頻仍，兩人更在一個月內兩度會面。外界解讀，中美尋求為有望於11月APEC峰會期間舉行「習拜會」排除障礙，釋出關係和緩的積極訊號。

路透27日報導，王毅26日在與布林肯進行二個小時的對談前表示，中美兩大國有分歧、有矛盾，同時兩國也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰，中美不僅應恢復對話，「還要深入對話，全面對話」，推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

布林肯則重申，美國將繼續維護自身的利益和價值觀，27日將與王毅繼續討論。美國國務院新聞稿指出，兩人討論一系列雙邊、地區和全球問題，包括解決分歧及探討合作。布林肯向中方強調，美國將繼續維護自身和盟友的利益和價值。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）27日也將與王毅舉行會談。

報導引述美方官員透露，台灣、南海和東海問題將被列入議程，美方指責中國針對敵對領土主張者採取「破壞穩定和危險的行動」，強調與中國重建軍事關係，是避免意外衝突的首要任務。

另一方面，被視為對中鴿派的美國財長葉倫（Janet Yellen）26日出席活動時表示，中美兩國關係經歷危險狀態，尤其雙方存在分歧期間，長達兩年多沒有接觸，而目前朝著較正面的方向發展。

另外，近日中美先後舉行首次中美經濟工作組和中美金融工作組等會議，皆為葉倫7月訪中達成的成果。美國財政部會後表示，這將作為持續的管道，討論和促進雙邊經濟政策問題的進展。