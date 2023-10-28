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陸9月工業企業利潤 年增11.9％

第三季工業企業利潤年增7.7％，是在連續五季呈現年減後，首次由降轉增。圖／中新社
第三季工業企業利潤年增7.7％，是在連續五季呈現年減後，首次由降轉增。圖／中新社

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今年以來工業企業利潤年增率
今年以來工業企業利潤年增率

大陸統計局27日公布9月規模以上工業企業利潤年增11.9％，連續第二個月呈雙位數增長。統計局工業司統計師于衛寧表示，隨宏觀政策「組合拳」效果不斷顯現，市場需求持續改善，工業生產平穩增長，企業第三季營收由降轉增，帶動獲利加快改善。

綜合陸媒報導，統計局官網數據顯示，今年前九月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額較去年同期下降9％，但降幅比前八月收窄2.7個百分點。

分季度看，第三季工業企業利潤年增7.7％，是在連續五季呈現年減後，首次由降轉增，呈加快回升趨勢。

于衛寧表示，隨著市場需求持續恢復，工業品價格逐漸回升，工業企業營收明顯改善。企業第三季營收由降轉增，帶動獲利加快改善。第三季規上工業企業營收在連續兩季下降後年增0.3％，拉動當季利潤由降轉增。

分產業看，前三季三大門類利潤均有改善，6成產業利潤改善。原物料製造業利潤降幅較上半年收窄18.8個百分點，拉動規上工業利潤降幅較上半年收窄6個百分點，是貢獻最大的產業。其中，第三季原物料製造業利潤由第二季較去年同期下降轉為成長60.8％。

消費品製造業利潤也有明顯改善。于衛寧表示，受惠經濟持續恢復向好、擴內需政策效果不斷顯現等因素，消費需求持續回暖。前三季消費品製造業利潤降幅較上半年收窄7.9個百分點，其中第三季消費品製造業利潤由第二季年減轉為成長11.8％。

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