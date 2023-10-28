海峽兩岸漢字節 福成代表字

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疫後兩岸文化交流重大盛事的「海峽兩岸漢字節」，23日上午於廈門海滄文化中心舉行啟動儀式。包括國台辦發言人、新聞局副局長陳斌華，以及中華書學會會長張炳煌等多位兩岸文化與學術界代表與會，國民黨副主席連勝文以預錄視頻方式致詞指出，樂見此活動順利舉行，促進兩岸間的交流，並增加文化上的認同。

此一在兩岸文化界均居具代表性地位的活動，今年邁入第16年，從第一屆辦理參與票選兩岸合計約12萬人，發展到去年大幅增長到超過1,400萬人，預料今年參與人數還會更上一層樓，並由文字交流帶動兩岸旅遊、商貿等多元的發展。票選結果將於12月中下旬於台北揭曉。

活動由中共海滄區委宣傳部、海滄文學藝術界聯合會、廈門日報社，以及旺旺中時媒體集團共同主辦。啟動儀式的重頭戲是揭曉兩岸漢字創意大賽的獲獎作品並進行點評，並藉由此次的活動，舉辦了漢字雕塑展，以及海滄漢字文化旅遊主題路線徵集等活動，讓活動更顯立體與多元。

值得一提的是，台商界對本次漢字節的舉辦相當重視，認為在文化傳承上具有極大的意義，包括台企聯常務副會長吳家瑩、廈門市台商協會常務副會長高青卿等均出席，與陳斌華、張炳煌等貴賓一起參加啟動儀式。

疫後各式各樣的活動百廢待興，總括來談，最能代表此時意境的代表性漢字，以「福」字最能予以凸顯，因此本屆活動配合舉辦了「福」文化雕塑和漢字創意精品聯展，與會的兩岸嘉賓也互送「福」的儀式，祝願彼此克服疫情後能夠福運昌榮。

據主辦單位表示，今年是此一兩岸聯合舉辦的漢字節活動的第16年，即使疫情期間，此活動仍持續維持年年辦理，但改以線上視訊方式舉行，本屆則恢復為線下舉行，由兩岸文化界人士在廈門海滄齊聚一堂，一起為漢字節的啟動共襄盛舉。