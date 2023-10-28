半導體去中化 美祭五年計畫

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美國政府聚焦半導體技術對中國出口管制，把當初決定針對台灣、韓國企業的一年適用豁免改為無限期，允許台韓企業在中國的工廠引進美國技術。日媒27日報導，美方為避免短期內局面混亂，暫時放寬管制，似乎是靜下心來透過五年計畫推進半導體「去中國化」。

日經中文網27日報導，2022年10月，美國政府針對半導體製造設備等先進技術採取管制引進中國的措施，對台積電等業者設定一年的豁免期，豁免期是否延長一直備受關注。韓國總統府本月9日宣布，三星、SK海力士已獲准無需經過特別手續即可為位於中國的自家工廠引進半導體設備。另外，台積電近日也獲得豁免期延長許可。

報導稱，美國政府內部主管出口管制、被視為對中強硬派的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月訪問中國前夕，聽取涉足在中國業務的100多名美國企業高層的意見，此舉意在了解對中管制對企業活動產生的影響。

報導指出，美國政府意圖延緩中國先進半導體的開發，使得美國在中美競爭中占據有利地位的大方針並未改變。這次之所以把管制豁免改為無限期，是因為考量到如果在短期內推進半導體「去中國化」，將對美國自身造成巨大的危害。

針對半導體戰略，雷蒙多9月在美國國會中強調，這是一個宏偉的願景，五年後應該能夠達成很多目標。

FX168財經報導，由於中國資通訊設備大廠華為8月底開賣旗艦5G新機Mate 60 Pro，引發各界對於美方遏制中國半導體技術進步措施是否有效的爭論。

對此，美國商務部主管工業和安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez），日前在日本參加富士山對話政策論壇期間表示，出口管制將阻礙中國晶片進展，又指「這些控制也與設備組件有關，這些機器（意指中國設備）遲早會故障」。