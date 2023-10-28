萬洲國際計畫分拆 史密斯菲爾德 傳二度在美上市

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中國豬肉龍頭萬洲國際傳出正在與投資銀行洽談，擬再次分拆旗下美國最大豬肉養殖與生產商史密斯菲爾德在美上市，該計畫最早有望在明年成行。

華爾街日報引述知情人士表示，萬洲國際正與銀行洽談史密斯菲爾德再次上市的事宜，最早可能明年上市，但相關討論持續進行仍有變數。報導表示，史密斯菲爾德執行長史密斯年初時曾表示，公司確實有討論過二次上市的規畫。

萬洲國際前身雙匯國際在2013年以47億美元的價格私有化史密斯菲爾德，成為當時最大的中資併購美企案件，史密斯菲爾德也從紐交所下市，隨後雙匯整併中美兩大豬肉巨頭更名為萬洲國際，2014年在港交所上市。

報導稱，萬洲股價在2019年攀登高峰後就開始滑落，加上近年大陸豬價低迷，當前萬洲股價僅報約港幣4.35元，較去年高點港幣7元大幅萎縮。另一方面，當前美國新股市場有轉回活躍的跡象，因此萬洲持續與投行洽談史密斯菲爾德估值，有意分拆。

值得關注的是，萬洲國際近年發生家族反目成仇事件，萬洲2021年公告，指稱被外界視為東宮太子的萬洲創辦人萬隆長子萬洪建，有對公司財物作出不當的攻擊行為，因此免去萬洪建副主席、副總裁及執董職位。隨後萬洲委任萬隆次子萬宏偉加入董事局任副主席。

隨後萬洪建公開發表「我眼中的父親和萬隆」一文，文章表示，萬隆打造出來的萬洲，是一個精心設計出來的套錢工具。文章抨擊，萬洲沒有實際生產營運，實際就是雙匯與史密斯菲爾德的拼盤，用複雜架構將雙匯的錢不露痕跡轉出到境外。

文章更稱，萬隆以收購史密斯菲爾德為由，獎勵自己和祕書港幣50多億元，並透過史密斯菲爾德大量從美國高價進口豬肉到中國，造成中國雙匯人民幣8億元以上損失，是肥美損中的行為。