美國GDP優於預期 中國工業企業利潤繼續改善

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美國剛公布的第三季GDP反映著實體經濟十分具韌性，年化按季增長（初值）達4.9％，除了高於市場預估4.7％，也高於第二季的2.1％，這數字更是自2021年第四季以來的新高。與第二季相比，經濟增長集中於居民消費支出、住宅固定投資及民間存貨投資等，而政府支出則有所放緩。

我們認為，今次美國交出亮麗的成績表，主要是民間消費年化按季增長為4％，第二季僅0.8％，特別是商品類別的增長更為明顯。商品支出由0.5％上升至最新的4.8％，其中耐用品開支更由-0.3％大幅跳升至7.6％，貢獻度較大的包括娛樂產品與汽車。在固定投資方面，住宅投資則由第二季的-2.2％上升至3.9％，基本走出過去一年多以來住宅投資低迷的陰霾。以上兩項數據足以證明本季的GDP數字水分不高。

至於第四季能否繼續保持強勢，我們認為存在頗大的問號。美國10月助學貸款要重新開始償還，這明顯不利於消費開支，因此預估第四季的私人消費相對於第三季將有明顯的下行。

另外有一點要留意是，若第四季美國經濟表現續強勢，這很大機會為高通膨建立更頑固的基礎，那麼聯準會2024年或會做出更為鷹派政策，即要麼再升息，或者降息幅度更小。長債息的抽升我們依然保持觀望，這份亮麗經濟成績表反倒不利於股市，特別是利率敏感的增長股。

中國經濟方面，統計局公布最新工業企業利潤數據，今年前九個月利潤總額年跌幅較前月收窄2.7個百分點至9％。跌幅收窄主要反映工業企業盈利能力正在逐步改善，16個行業錄得利潤按年增長。

而最值得留意的是，企業收入增長連續三個月取得累計跌幅之後轉為持平，收入增長或有望於第四季轉正，將有助帶動企業利潤總額修復，但由於工業利潤總額數據為落後指標，可留意後續的採購經理指數（PMI）當中的新訂單及出廠價格指數，以初步了解未來的收入動力走向。

企業利潤離不開成本端，中國前九個月的每百元營業收入的成本繼續下跌，帶動企業毛利率及利潤率一同提升0.1個百分點，分別至14.93％及5.62％。而利潤率的提升均出現於不同類型企業中，如國有控股、私營、外商等，反映各類經營主體效益持續改善，將有助提振企業信心。

由宏觀分析轉至微觀分析，現時正值公布季度業績高峰期，個股表現難免受業績影響，令股價波動率提高，而目前我們觀察到不論中港股抑或美股，如企業最新季度業績不如市場預期或有瑕疵，股價將會有顯著的下行壓力。根據目前已公布的最新營運狀況或業績的個股來看，港股如體育用品股、銀行等，當中不如市場預期的股份，股價下行壓力可達到10％～20％。

其中，如渣打26日公布第三季業績。雖然，撥備前營業利潤（PPOP）固定貨幣按年升6％至16.33億美元。但整體業績表現如收入、PPOP及淨息差表現遜於市場預期；以及渣打於最新季度增加了中國房地產市場的撥備至1.86億美元，與此同時計入其聯營公司渤海銀行的投資計入一次性6.97億美元為減損費用，拖累稅後利潤按年大挫。

即使管理層對於今明兩年的展望未有顯著變化及表示有信心完成今年的全年目標，惟市場以資金投下一票，業績公布當天港股渣打大跌11％。同時證明目前全球市場的股票投資情緒逐趨保守，投資者在業績期間部署應更為審慎或待業績公布後才作長遠部署較為適宜。