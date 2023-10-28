金控嚴控中東曝險 盯兩指標

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五金控對中東曝險狀況與因應

以巴衝突未解，市場擔心擴大成中東戰爭。金控公司也全面清查旗下子公司對中東曝險，緊盯手中的中東主權債、金融債的信用違約交換（CDS）與信評變化外，國泰金控表示已全面暫緩新增相關投資與授信部位，永豐金雖對中東零曝險，但擔憂戰火加劇通膨，保守看待景氣。

據金管會統計，金融三業截至8月對中東曝險額達2.12兆元，是對大陸曝險1.13兆元的1.87倍。不過，金融業曝險主要是對阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯，對衝突中心以色列的曝險為1,788億元，且8成為壽險公司持有的債券。

國泰金指出，9月底金控對以色列投資曝險近新台幣700億元，其中政府公債占比約9成，目前密切監控中東地緣政治風險及資本市場變化，並已暫緩新增集團相關投資與授信部位。

富邦金控則指出，截至9月，對中東國家暴險約佔金控總資產的2％，其中97％為債券。曝險國以主權評等A+以上的國家為主。以巴戰事情勢尚需觀察，目前評估以色列的債信尚無疑慮，將密切監控後續局勢發展。

中信金控指出，對中東曝險僅佔金控總資產約1％，其中超過95％為公債為主的債券投資，集團在中東主要暴險亦皆為主權評等A+以上的國家，目前相關投融資部位風險尚屬可控，後續將持續觀察中東局勢變化，並參酌國際信評與CDS變動情形，適時調整風險因應措施。

台新金控對中東的整體曝險僅占總資產約0.5％，曝險占比不高。對中東曝險皆為主權評等A+以上國家，前三大為阿聯、卡達及沙烏地；對以色列的曝險為零。對中東債券投資占75％，投資類別以金融債券為主。

台新金指出，金控海外曝險控管考量地緣政治及國家風險，設有單一國家風險限額，且針對高風險國家投資亦訂有子限額，目前相關投融資部位風險尚屬可控。後續將持續觀察以巴戰爭是否擴及中東其他地區，並參酌國際信評與CDS變動情形，適時調整風險因應措施。

永豐金指出，金控對中東地區零曝險，不過，金控研判地緣政治風險對通膨仍有影響，故仍會保守看待景氣，適時調整風險因應措施。