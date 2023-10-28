以巴衝突發酵 金價多空對峙

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國際金市可能影響因素

以巴衝突影響仍持續發酵，臺灣銀行最新報告指出，由於以色列動作不斷，26日歐美時段國際金價一度逼近2,000美元，但隨後因美國最新經濟數據表現緩解市場擔憂，讓金價回落，呈現多空爭持。

在國際貨幣上，公股銀則認為，市場預期以巴衝突應可避免擴大為區域戰爭，美元及各主要貨幣走勢將回歸基本面與貨幣政策方向。

臺銀最新分析報告指出，26日雪梨金市受到以軍戰車進入加薩北部攻擊部分哈瑪斯據點影響，市場擔憂此行動恐加速地面戰全面爆發，金價開盤後由避險資金推動，漲至1,989美元後漲幅收斂。歐美時段，以色列軍方表示本次邊境地面攻擊是為下一階段戰爭做準備，同時再對哈瑪斯進行近兩周來最大規模攻擊，避險資金再度推升金價走高至1,993美元。

不過，隨後美國公布第三季核心PCE物價指數為2.4％，雖創2021年第一季以來新低，但是第三季GDP年成長為4.9％，增速創近二年新高，加上前周領失業救濟金人數21萬人，持續保持低位，證明美國經濟強韌，緩解市場對衰退的擔憂，金價也快速下挫，當日最後報價為1,984.82美元。

國際貨幣方面，公股銀分析，中東地緣政治的緊張局勢對全球經濟前景帶來額外的風險，國際油價上漲使通膨問題可能再度升溫，事件初始一度使市場避險情緒增溫，使國際匯市短期波動加劇；儘管評估以巴衝突可能不會那麼快落幕，但是隨著美國加強介入，市場預期應可避免衝突進一步擴大成區域戰爭，避險情緒緩和下，美元指數及各主要貨幣走勢將逐漸回歸反映基本面表現及貨幣政策方向。

個別貨幣方面，公股銀指出，預期短期美元將受到避險情緒支撐，呈現高檔震盪；歐元部分，以巴衝突引發能源價格上揚，加劇歐元區經濟放緩的壓力，將不利歐元後市表現。