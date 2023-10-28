預期明年走勢較今年強 外銀：日圓貶到150 快到頂了

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外銀對日幣走勢看法

日圓兌美元破150大關後，是否進一步下挫？外銀人士分析，日圓貶到150，就技術面來看，雖不排除會到152，但差不多「快到頂了」，對於明年日圓走勢，預期將較今年強。

由於美債殖利率極具吸引力，使美元走強，讓日圓近期續貶，日本央行並未干預，使日圓貶破150，外銀人士表示，若日本央行一直未出手的話，有機會向152方向邁進。

日圓貶勢何時終止？匯豐財管資深副總經理李勝凱認為，日圓再貶值空間有限，這價位是30多年最低價，他個人都想在這個價位，一口氣買足未來10年、15年到日本旅行的花費。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉預估，日圓12月底目標價位是152兌一美元、明年第一季是148、明年第二季是144、明年第三季為140、明年第四季是136。星展銀行表示，因為預期美元指數至2023年底仍將保持相對強勢，而日圓受到日本央行緊縮行動緩慢的影響，波動仍將偏高。

渣打銀行財富管理團隊也認為，因日本央行不急於推動貨幣政策正常化，預估美元兌日圓3個月和12個的目標分別上調至145和135。由於上述三家外銀的觀點，不難看出，今年第四季日圓出現低價後，明年日圓有機會逐漸回升。

瑞銀財富管理投資總監辦公室9月底時即已上調對美元的看法，將美元從「不看好」上調至「中性」，將歐元從「看好」下調至「中性」；因為能源以及一些大宗商品（鐵礦砂和煤）的價格上漲，使美國已成為能源價格上漲的受益者，最近幾周，除美元走勢強勁外，一些和原物料相關的貨幣如加元、澳元、巴西雷亞爾和挪威克朗等貨幣表現相對歐元、英鎊、瑞典克朗和日圓佳。

就技術面來看日圓走勢，日圓兌美元呈現弱勢，但日圓正慢慢接近超買狀態，法人表示，2022年目標年高點約在152左右，如果日本央行出面干預，日圓貶值的走勢也可能受阻，匯價則上看至145～147。