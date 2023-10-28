新台幣收32.425元 周線連三黑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股27日回溫，新台幣則仍在平盤上下震盪，由於外資仍持續匯出，但亞幣走勢回穩，新台幣27日終場小升0.5分，收在32.425元，結束連二貶，二大外匯公司總成交量為9.305億美元。

新台幣繼上周貶值1.01角後，本周貶值1.05角或0.32％，周線連三黑，新台幣偏弱走勢仍持續，下周觀察重點即是外界關注的32.5元重要關卡能否守住。

台股加權指數27日開盤跳空大漲，一度大漲逾百點，不過後繼無力，終場仍上漲60.87點，收在16,134.61點。

近期美元指數表現強勁後修正，27日約在106.56左右，接下來持續觀察美元指數走勢，短線觀察重點為107的重要關卡。

匯銀主管表示，新台幣27日以32.41元，小升2分開出後，而後曾貶至32.455元，貶值2.5分，不過隨後在平盤上下震盪，在外資匯出力道變小，且部分出口商月底拋匯，午盤後區間震盪，終場僅小幅升值0.5分。其中，外資27日仍賣超台股91.58億元。

27日國際美元指數貶0.07％，主要貨幣則全面回穩，均是小幅升值。其中，韓元升0.3％最強，其次則為日圓的0.21％、越南盾、星幣走高0.15％、歐元升值0.09％、新台幣升值0.02％、人民幣小升0.01％。

匯銀主管指出，美國聯準會(Fed)將在下周舉行公開市場理事會，預計在11月2月決議是否升息，加上將公布美國9月核心PCE物價指數，市場觀望氣氛濃厚，因此買盤、賣盤也都相對縮手。

另一方面，外資仍持續匯出下，預計亞幣短線仍是偏弱整理，因此新台幣走勢也不容易走強，短線新台幣還是大區間的盤整格局，下周新台幣的區間預計將在32.2～32.58元。