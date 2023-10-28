新產、台產前三季獲利 創新高

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新光產險、台灣產險27日董事會分別通過第三季財報，新產前三季稅後盈餘21.66億元，每股盈餘6.86元；台產前三季稅後盈餘為8.51億元，每股盈餘為2.35元，兩家獲利年成長率都逾35％，創下歷年新高紀錄。

中再保27日召開上半年法人說明會，法人同樣關注中再保今年獲利，中再保上半年稅後盈餘11.79億元，每股稅後盈餘1.47元，較去年同期每股盈餘0.23元成長539％。

法人關心今年只剩下二個月就結束，中再保全年是否可以交出亮麗的好成績？中再保總經理鍾志宏表示，在今年結束前很難說情況會如何，因為再保市場充滿不確定性，包括金融市場是否會出現大波動或爆發巨災等，經營再保險業需要步步為營，今年雖不會發生像去年有防疫保單大理賠等情況，但是非常態的情況仍可能會發生，因此無法預測未發生的情況。

沒有防疫險理賠干擾後，產險公司營運逐漸都回到正軌，除核保利潤增加外，今年投資市場表現略比去年好，因此，在核保及投資利潤雙成長下，新產和台產今年前三季盈餘成長大躍進，新產前三季稅後盈餘21.66億元，較去年同期15.11億元，成長43.34％；台產前九月稅後盈餘8.51億元，較去年同期的6.22億元成長達36.8％。

分析今年前三季獲利成長原因，台產表示，前九月簽單保費成長16％，再加上自留保費增加10.5％，核保利潤約增加2億元，另外，投資收益約增加9,600萬元，使得今年前三季盈餘較明顯成長。在投資部位，台產91％都是投資國內，其中股票佔25％，不動產比重14％，現金25％，其他都放在債券部位。新產也表示，前三季本業與投資都較去年好，各險利潤比同期增加，近幾年各險種利潤率有逐年上升。