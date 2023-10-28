雇主強制一次提撥勞退金 合憲

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憲法法庭27日作出112年憲判字第16號判決，認定勞動基準法第56條第2項有關雇主應預估隔年退休員工人數，並一次提撥補足勞工退休金差額的規定，沒有違背保障人民財產權，也沒有違反比例原則、平等原則，宣告合憲。

案件緣自台北市政府勞動局106年發現，從事紙容器製造業的優美公司在105年有34名勞工符合勞基法退休條件，依法應在專戶提撥退休金約4,843萬元，但專戶只剩下450萬元，遭勞動局裁罰9萬元罰鍰，並公布公司及負責人姓名。

優美公司不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院駁回，優美再提起上訴後，當時最高行政法院合議庭承審後，認為勞基法中針對退休專戶提撥等相關規定不符比例原則，特別是針對經營有困難的雇主，將會形成企業的不合理負擔，有侵害人民財產權之虞，因此裁定停止訴訟、聲請釋憲。

憲法法庭27日作出判決，此案也是朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等四名新任大法官的處女秀。憲法法庭表示，勞退提撥規定並未牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民財產權的意旨尚無違背，亦不生違反憲法第7條平等原則的問題。

憲法法庭認為，勞退提撥的規定主要是為了讓雇主及早準備，確保次年度退休的勞工可以領取法定足額退休金，降低雇主因突發性企業財務問題，強化勞工請領退休金的權益，立法目的符合憲法第153條第1項規定「國家應實施保護勞工政策」意旨，有即時預防與示警效果，核屬正當。

憲法法庭也認為，雇主若確實依法規規定，擬定「適切」提撥率且按月提撥，或依勞工退休金條例規定，按精算的提撥率於五年內足額提撥勞退準備金，則雇主每年應一次提撥補足的退休金差額，尚屬有限。