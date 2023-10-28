公司房地法拍未取款 仍應先報稅

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所得稅法規定，公司名下不動產如遭法院拍賣，即便尚未取得價金，仍應以拍定買受人「領得法院發給權利移轉證書之日」，作為所得歸屬年度，並按拍定價申報計算營利事業所得稅。

台北國稅局舉例，甲公司在2011年取得A房地，因債務擔保事件，經銀行聲請法院辦理強制執行拍賣，並於2019年5月拍定，買受人乙於同年6月領取執行法院所發給權利移轉證書。

但甲公司不服，A房地遭強制拍賣，認為甲公司與銀行間債務糾紛之訴訟仍在進行中，於是以拍賣應得款項尚未確定為理由，在辦理2019年度營利事業所得稅結算申報時，未將A房地的拍賣財產交易所得列報。國稅局查獲後要求調整補稅，並按規定裁處罰鍰。

國稅局說明，依營利事業所得稅規定，公司若出售不動產，其出售所得價款歸屬年度，應依照「所有權移轉登記日」為準，也就是說，應以買受人取得不動產所有權之日，作為該出售所得價款認列年度所得申報的時點。

而不動產若遭拍賣，則依強制執行法規定，自買受人領得執行法院「發給權利移轉證書之日」起，取得該不動產所有權。

據財政部94年4月22日台財稅字第09404526320號令，也有明確規定，納稅義務人所有房屋遭法院拍賣，其財產交易所得年度之認定，以買受人領得執行法院所發給權利移轉證書之日之所屬年度為準。因此，國稅局提醒，公司房地因故遭法院拍賣者，應以拍定之買受人領得執行法院所發給權利移轉證書之日，認定為所得歸屬年度。