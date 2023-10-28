饗賓餐旅 今年拚展18家店

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饗賓餐旅集團旗下品牌展店最新進度

疫後外食餐飲市場持續回溫，饗賓餐旅集團一面創新品牌搶市，一面飆速拓點展店，旗下高人氣和食料理自助餐品牌「旭集 和食集錦」第五家分店，27日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕，為集團今年開出的第11家新店，亦為饗賓集團第74家店。按饗賓規畫，11～12月將再開出七家新店，分別為「開飯」兩家、「饗泰多」兩家、「真珠」兩家與「小福利」一家，扣除結束營業的「饗食天堂大直店」，集團2023全年總店數將達81家。

去年下半疫情解封，饗賓餐旅集團全年共展店14家店，總店數達64家，全年營收56億元，今年目標展店18家，全年營收上看85億元，集團持續朝「年營收百億元IPO」目標邁進。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓明年展店目標16家，其中預計再開出五家大型自助餐廳。另外，新創鐵板燒品牌「旨醞」預計明年第一季開幕，平均客單價3,000元，首店開在新莊宏匯廣場38樓，占地180坪、有78座位，為一景觀鐵板燒餐廳。

饗賓於2016年時訂定十年計畫，集團全年營收達百億元即啟動IPO，照此進度預估，餐賓集團最快在明年、慢則後年，全年營收可望突破百億元。

饗賓餐旅集團是「大型連鎖自助餐霸主」，2023年一口氣開出七家吃到飽自助餐廳，分別有「饗Ajoy」一家、「旭集」兩家、「饗食天堂」一家、「果然匯」一家，以及「小福利」一家。

目前饗賓餐旅集團旗下共有「饗食天堂」、「開飯川食堂」、「果然匯」、「饗泰多」、「饗饗」、「旭集」、「真珠」、「小福利」、「朵頤」，以及開在台北101、全台最檔自助餐「饗 A Joy」等共十個餐飲品牌。