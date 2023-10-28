邁向數位化 總太獲建築園冶獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023建築園冶獎」27日於台北漢來大飯店頒獎，由總太地產規劃設計、總太營造建造施工的「總太聚作」，在專業團隊齊心合作下，一舉榮獲大樓建築景觀類「建築園冶獎」，以高綠覆率景觀、特色生態公設脫穎而出，為總太地產、總太營造團隊續寫獲獎里程碑。

總太營造董事長吳添福指出，總太營造始終秉持超越自我、建立標竿為理念，隨著時代脈動，以卓越的建築技術，成為業界標準的建立者，加上落實數位化運用與管理，建立可持續性和負責任的作業準則，驅動「總太標準」的每一步，成為引領建築前進的重要里程碑。

此外，總太SUIQUI專案管理系統也別具特色，工地現場導入數位化管理，現場人員一紀錄，就能將狀況即刻上傳雲端，數位化不僅讓總太營造團隊提升效率、事半功倍，更因營造專業與數位科技整合運用熟練，建築作品屢獲大獎肯定。

總太營造積極落實「工地文化、共好共贏」理念，持續追求品管最高標準，團隊繳出亮眼成績單，如「總太拾光」2017年榮獲「國家建築金質獎之施工品質類金質獎」；2020年榮獲「國家優良建商營造商認證標章」；2022年獲工程界最高榮耀-金安獎，拿下「111年度職業安全衛生優良工程金安獎民間工程組」佳作；而2023年「總太聚作」除獲大樓建築景觀類「建築園冶獎」，也榮獲國家卓越建築獎施工品質類金質獎。

甲級營建團隊總太營造以往僅承接集團建案，多年來積累雄厚建築實力，於2012年完工落成的「總太東方帝國」，就是中台灣首座採用SS純鋼構建築+PC版預鑄工法，引進日本「新日鐵」規劃首座UBB+VEM-Damper高制震豪宅大樓，引領業界建築新趨勢。

近來，總太營造積極擴展業務範圍，涉及建築與廠辦等相關工程。今年6月底率先聯合業界標下由國家住都中心位於台中市北屯區「東光好室」、「松竹好室」社宅工程，預計2027年完工。未來將持續參與公共工程的投標，特別是社宅工程，既可協助市府政策，建設兼具居住機能、生態環境及共好理念好宅，也為實現居住正義盡一份心力。