威剛：記憶體續漲至明年H1可期

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威剛自結獲利

威剛（3260）27日舉行線上法說會指出，現階段記憶體價格反彈來自於供應端的減產，在大廠減產效益帶動下，預期價格向上趨勢將持續直到明年上半年。

就需求面上，公司發言人陳靜慧表示，明年春燕一定會來，並且會在第一季，屆時市場就會看到春暖花開景象；以公司訂單能見度來看，在農曆年過後，也有望見到需求回復，且DRAM及NAND兩大記憶體價格齊漲。

威剛為全球第二大記憶體／SSD品牌模組廠，生產基地遍及台灣、大陸及巴西等地，印度廠也正在投資建廠之中。以產品類別來看，DRAM模組占營收比重為 47％，SSD占比35％，以產品應用別來看，PC 占比90％，工控占比10％。

威剛分析近三年兩大記憶體合約價走勢，DDR4 8GB合約價在2022年第二季之前，價格相對穩定，甚至還有幾波漲幅，但之後受到高通膨、俄烏衝突及疫後庫存修正等因素影響，致價格一路走跌，NAND Flash 512Gb TLC Wafer修正時期長達一年，跌幅超過六成。

好在上游原廠加速減產，兩大記憶體報價在第四季價格落底，且有明顯上揚趨勢。

兩大記憶體價格走勢關係著威剛的庫存策略，威剛領先同業，在2022年第三到第四季先行調整庫存，2023年也在記憶體價格反轉之前，於第二季開始拉升庫存，帶動今年第二季毛利率回升至15.46％，較上一季及去年同期分別成長3.93及4.86個百分點。

威剛自結9月每股稅前盈餘1.04元，今年前三季每股稅前盈餘4.05元。在原廠減產態度趨於明確下，公司預期，DRAM及NAND價格往上趨勢，可望延續到明年上半年。

陳靜慧分析目前接單狀況，威剛主要生產基地在大陸蘇州廠，大陸11長假放假八天，威剛蘇州廠卻只放一天假以加班趕貨，10月及11月皆樂觀向上。

需求端的春燕來臨，主要來自於PC，客戶需求明顯好轉，且隨著PC記憶體內容的提升，DDR5在9月出貨已接近兩成，預期明年上半年DDR5滲透率可望超過DDR4。

從毛利率趨勢來看，陳靜慧也預期，上升態勢可望持續到明年上半年，下半年仍持續拉高庫存，雖然新建庫存成本會比較高，但由於價格也同步往上，毛利仍有望維持在高點。