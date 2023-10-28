美充電樁出貨 士電下站攻日本

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士電（1503）攜手起而行，搶攻美國電動車充電樁市場開始出貨，下一站計畫進軍日本。起而行接獲美國充電樁市場大單，原規劃年底前出貨400支350KW快充充電樁，因客戶改變設計，今年出貨下修至100支，明年出貨維持1,000支，3年累積出貨2,000支的大單不變。

士電電裝品事業群總經理董濟仁指出，士電與起而行合作電動汽機車充電樁，士電負責製造生產，起而行接獲美國充電樁市場大單，預計未來5年出貨9,000支，其中350KW電動汽車快充充電樁，因客戶修改設計，充電樁部分單元必須重新認證，目前已取得UL認證，將陸續出貨。下一站，士電計畫拓展日本電動車充電樁市場。

士電去年打入台灣、歐洲及東南亞電動機車市場，開始建置電動機車充電樁，今年電動汽機車快慢充電樁比去年增加4、5倍，其中慢充充電樁內外銷預估3,800支、20kW以上快充300支，電動汽車充電樁外銷至少100支，為電裝品事業群營運增添新動能。在台灣部分，目標是囊括國內電動車充電樁2～3成市佔率。

因應電動汽機車漸成市場主流，士電開發出4KW～150KW動力總成，今年新開發第二代150KW動力總成，標榜重量與體積較上一代少兩成，透過最佳模擬設計將馬達磁路與結構再優化，能量密度與扭力相對提升10％。目前搭載在中華汽車生產3.5噸電動貨車進行測試，未來將獲關係企業新竹物流電動物流車採用。

看好電動車市場前景，士電積極布局快慢充電動汽機車充電樁，起而行攜手合作開發480kW水冷超級快充電動車充電樁，一次可供4個車位電動車充電，應用在大型停車場、休息站、物流及巴士轉運站等場域。