低基期生技股 躍盤面亮點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

15檔生技醫藥類股

台股27日回神，除了AI股有所表現，法人觀察，資金往基期較低的生技股輪動，並有利於指數反彈。

華南投顧董事長儲祥生指出，台股除了熱門AI股，觀察資金往低生技股輪動，除了生技股今年股價沒太多表現，隨著產業的轉型，生產業已跳脫以往「一顆新藥救產業」的思維，已有醫材、精準醫療等多元商品，後續預期美股不要太差，台股有機會展開跌深反彈。

生技股是27日最亮眼的類股，上市、櫃生技指數各大漲3.55％、3.8％，單日市值共大增453億元，整體表現耀眼，包括主攻癌症治療的基亞（3176）、前三季營收亮眼的醫藥股王保瑞、生華科、泰福-KY、智擎等均拉漲停。

另外，藥華藥、美時、醣聯同步上揚6％～7％；除了新藥題材及獲得臨床試驗達標，衛福部預計成立百億規模癌藥基金，約60億元明年可望上路，也有望挹注生技股營收。

其中，保瑞前三季合併營收109.94億元，年增成長111.6％，超越去年營收總額，二大事業體業務持續穩定發展，子公司安成藥業購買美國公司的六項品牌藥市場資產，跨足全球最大藥品消費市場的品牌藥業務，股價帶量攻漲停，突破600元大關，站上月均線。

基亞則受惠與日本公司共同開發治療局部晚期食道癌的溶瘤病毒新藥二期臨床數據達標，吸引買盤湧入上攻，股價來到43.9元創波段新高，站上所有均線。

智擎則是傳出旗下胰臟癌新藥，三期臨床試驗去年底完成，預計明年有望上市銷售，將帶動全球營收成長1.5～2倍，股價放量攻上漲停。

泰福-KY則是生物相似藥在美國市場大，營收貢獻可期，並增加多元產品線的轉型效益顯現。

生華科布局泛病毒抗感染商機，已向美國食品藥物管理局（FDA）提交候選新藥，正在第二期人體臨床試驗IND申請利多。

儲祥生表示，美股周四大跌，台股應開低守16,000點，但卻開高漲近百點，顯示指數在16,000明顯有撐，近期美股表現不佳，跌深的個股因已跌到相對低點，後市不用太悲觀，仍須觀察美債對科技股的影響。