備戰雙11 美賣*周漲幅冠興櫃

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興櫃周漲幅前十強

美股四大指數本周隨著中東戰火、美債殖利率飆升與科技股財報不佳，而震盪大幅拉回，本周加權指數也開低走低、周線收黑K棒，整周下跌1.86％，市場持續觀望，興櫃市場上漲家數卻較上周多了1成5；以迎來購物熱季的美賣*（6473）周漲幅26.9％奪冠，悠遊卡（6035）以上漲25.86％緊追在後。

法人指出，周KD指標50附近交叉向下，上檔月均線下彎，整體技術型態壓力沈重下，近期宜觀察大盤上攻過程中，成交金額能否擴增，若無力形成擴增趨勢，恐陷萬六關卡保衛戰。

整體興櫃324檔股票，本周有112檔維持平盤以上漲幅，占比約3成5；交易金額73.65億元，則較上周90.2億元、減少16.55億元，本周興櫃市場與集中市場成交值同步縮水。

本周興櫃漲幅前十強分別為美賣*、悠遊卡、益鈞環科*-新、鋒魁科技、仁新、恆勁科技、世紀風電、傑霖科技、巨漢、汎瑋材料等，周漲幅從9.29％～26.9％不等，成交量則介於56～2,773張之間；另值得注意的是，悠遊卡、世紀風電連續兩周進入漲幅前十排名內。

網路社群電商美賣*，9月營收0.24億元，月增75.5％、年增13.1％，創下今年單月新高，伴隨著雙11網購熱潮開打，有望持續帶動營運表現。美賣*股價在連四漲後，27日回檔但仍坐穩興櫃漲幅王的寶座。

美賣*獨家代理「3E小島快鎖」，為該人臉辨識電子鎖的唯一線上通路代理商。同時，美賣*在募資平台以該電子鎖募得2,000萬元，法人分析，在社會變遷下的消費偏好轉移，創新商機帶出潛力。

美賣*指出，自從成立以來，致力運用AI以及大數據，提供高效的網紅電商執行力、實現數據賦能，並進行商品與網紅精準的媒合，讓每一位消費者都能找到心儀的商品，日前舉辦的「美賣920網紅節」四天共創下近4,000萬元的業績。

悠遊卡公司9月營收1.47億元，月減7.11％、年減17.38％；前三季營收13.87億元、年增14.60％。近期悠遊卡公司也不斷推出新卡款，包括與日本露營品牌Snow Peak Taiwan合作，推出十周年紀念商品；也與虛擬偶像事務所hololive production聯名，推出立體造型悠遊卡，搶攻消費商機。