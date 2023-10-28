穩懋Q3轉盈 本季營收拚增逾1成

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穩懋法說會重點

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）第三季自結稅後純益3,400萬元，終結連三季虧損，毛利率22.1％也寫下今年新高。總管理處總經理陳舜平指出，蜂窩網絡（Cellular）PA營收較前季顯著成長、光學（Optical）表現優於預期，估第四季營收將季增11％～13％（low-teens），毛利率則約落在25％上下（mid-twenties）水準，產能利用率亦可望進一步拉升。

大陸手機PA需求第三季開始回籠，帶動穩懋下半年業績明顯轉佳，陳舜平表示，第三季原先就是高階智慧型手機新機發表季節，客戶拉貨如預期展開下，Cellular PA營收較前季顯著成長，而隨大陸智慧型手機庫存逐漸恢復至健康水位、下半年多款新機發表需求帶動，大陸客戶第三季動能也較第二季進一步放大。

展望第四季，穩懋認為，Cellular PA目前已重回正常需求模式，並首度鬆口現階段急單比例已不會那麼高；而在拉貨延續力方面，第三季為歐美客戶出貨高峰，但進入第四季後，除大陸以外的歐美與亞洲等地客戶多將維持過往趨勢，然大陸市場成長幅度預期會較大，而目前大陸Cellular占公司該產品營收約2～3成，故研判Cellular第四季仍有望持續成長。

穩懋第三季營收為41.65億元，季增6％、年增7％，而受惠產能利用率自前季的40％回升至50％，加上在產品組合略優於先前預估，帶動其單季自結稅後純益達3,400萬元、每股稅後純益（EPS）0.08元，正式虧轉盈；而毛利率也自第二季的20.1％上升到22.1％，寫今年單季新高，營業淨利率則自前季的負4.3％大幅躍升至1.7％。

而近來AI題材大熱，針對AI所帶動的光通訊需求，穩懋也有所準備，公司指出，AI高速運算對資料傳輸量有更高要求，現今資料傳輸已不再倚賴銅線、而是由光纖取代，公司投入許多資源進行研發，且發送及接收端均有涉獵。

儘管目前只是剛開始，但穩懋已有跨足該領域的客戶及應用，未來也將持續著眼光通訊領域需求發展，若出現具體成長，也不排除規劃投入更多研發資源，甚至擴充產能搶啖商機。