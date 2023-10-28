資金動能降 題材股可優先布局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟數據分析： 美國第三季國內生產毛額（GDP）初估報告顯示，實質年增率高達4.9％，不僅遠遠高於第二季的2.1％，也優於預估的4.5％，是2021年初以來最強，主因消費支出強勁，以及企業庫存激增。其中第三季個人消費支出增加4.0％，遠高於第二季的0.8％；產品及服務消費分別成長4.8％及3.6％。

消費對GDP成長率貢獻為2.69％，遠高於第二季的0.55％，另民間投資上季大幅增加8.4％，對經濟成長率的貢獻度為1.47％，但主要是靠庫存投資貢獻1.32％。第三季通膨略微下降，個人消費支出核心平減指數年增2.4％，比第二季時的2.5％稍低，經濟成長優於預期，通膨趨緩，聯準會到年底前都將按兵不動的機率提高。

9月M1B及M2年增率分別下降2.76％及5.98％，M2年增率已下降到貨幣參考區間6.5％以內，主要因外資淨匯出，及放款與投資年增率下降所致，由於M1B年增率持續低於M2，「死亡交叉」格局仍未反轉，不利股市資金動能。且代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額降至3兆2,483億元，雖仍續站穩3兆元以上高水位，但較8月大減955億元，且已連二個月縮水，合計蒸發2,039億元，市場資金退潮。

盤勢分析：

周線下跌306點，周K線連二周收黑，量價呈現價跌量縮，整體中期趨勢偏向整理，美元指數近期高檔震盪，新台幣持續維持貶值走勢，近期在新台幣弱勢下，不利於資金動能。法人動向，外資在現貨市場賣超，期貨未平倉持續攀高，投信在集中市場持續加碼，八大公股行庫在股價回檔過程中出現加碼，若外資持續偏空，對於指數不利。

融資餘額近期出現增加，融券也出現增加，籌碼對於多方不利；就日線的技術指標，日KD指標交叉往下，RSI指標跌破50之下空方區，技術指標呈現弱勢。綜合而言，短線美元轉強，外資心態偏空，日線技術指標轉弱，籌碼面不好下，預期股市將維持整理。

選股方向：

9月零售業營業額為3,747億元，年增6％，餐飲業9月餐飲業營業額為835億元，年增15.8％，第四季零售及餐飲業將進入周年慶高峰期，各通路促銷優惠陸續展開，加以服飾及化粧保養品之秋冬換季需求、國慶連假之聚餐與出遊商機，均有助推升消費動能，預期營業額可望延續成長態勢，相關族群本季旺季可以期待。

生技股受到2023生技論壇11月將展開，今年將以「生醫科技大未來」為主題，邀產官研領域專家，探討生技產業現況、挑戰及未來藍圖，期待凝聚共識，由於過往第四季為生技股產業旺季，加上目前再生醫療法正在立院，若能過關，生技族群兼具題材、基本面雙重利多。