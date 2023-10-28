敦陽歡呼 前三季賺逾半股本

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敦陽科近年財報

資服廠商敦陽科技（2480）受惠於企業數位轉型等相關商機，2023年前三季賺逾半個股本，每股稅後純益（EPS）5.51元，優於去年同期的5.03元。由於第四季為傳統旺季，法人表示，敦陽2023年獲利有機會優於去年，並創近20年新高。

敦陽第三季營收為16.88億元，較去年同期略成長2％，第三季稅後純益為1.84億元，較去年同期略增1％。第三季EPS為1.73元，優於去年同期的1.71元。

敦陽累計前三季合併營收為52.99億元，較去年同期48.7億元，成長8％，前三季累計稅後純益為5.86億元，年增9.5％。換算前三季每股稅後純益為5.51元，優於去年同期的5.03元。

資服業者從新冠疫情期間開始，均受惠於企業遠距工作及數位轉型等需求，業績均較疫情前明顯躍升，加上近期資安法規、金融法規的更新，以及地緣政治帶動的「中國+1」策略，均加速企業的IT架構的更新及相關投資的強化。

有別於其他資服業者，敦陽因位於新竹，所以長期提供半導體產業相關系統整合服務，隨著半導體業者近年來擴廠頻頻，敦陽也因而受惠。

敦陽2022年時EPS高達6.91元，創下2002年以來的新高。

而今年前三季的EPS已超前去年同期，法人預期，在第四季旺季效應帶動下，敦陽全年的獲利有機會超越去年度。

敦陽主要客戶集中在高科技電子業、半導體、電信業、金融服務業、醫療業，零售業，針對巨量資料分析、AI深度學習、物聯網開發、區塊鏈技術等應用提年相關解決方案，近期再跨足5G及邊緣運算等領域，並同時提供售後顧問諮詢及維修等專業服務。

以今年年中法說會時所揭露的資料顯示，諮詢與維修服務營收占比達3成，為最大的貢獻類別，其次為網路產品約占2成，儲存設備約18％，其次為電腦軟體（13％）、工作站及伺服器主機（11％），還有電腦周邊（7％）。