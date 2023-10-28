迅得 明年半導體營收吃香

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迅得過去六季EPS分布

PCB暨半導體設備廠迅得（6438）今年上半年獲利已逾半個股本，公司預期，載板市況不佳，2024年成長動能將來自半導體晶圓製造及封裝的倉儲及自動化設備，儘管2024年整體營收暫看持平，但半導體營收可望從15億元成長至20億元，相當於大幅成長逾3成，營收占比可望挑戰30％新高。

迅得為TPCA Show 2023參展廠商之一，迅得副董事長暨總經理王年清表示，因載板市況不佳，預期今年營運與去年相差不遠，2024年也暫看持平。

不過半導體設備將持續走高，成長動能來自於CoWoS封裝、2奈米製程以及半導體廠海外擴廠的設備需求，王年清預估，半導體設備貢獻的營收可望從今年的15億元提升至20億元，換算之下，相當於年增逾3成。

而就營收占比來看，載板市況低迷牽制，使得迅得整體營收僅持平，但半導體營收大幅成長，推升半導體相關營收占比從25％提升至30％。

迅得過去載板相關營收比重高達50％，然去年載板廠的資本支出達到高峰之後，今年景氣急凍而縮減資本支出，不過半導體設備連年成長，今年相較於去年已大幅成長5至6成。

迅得過去二年每股稅後純益（EPS）介於9～10元，今年上半年也繳出EPS 5.02元的財報成績單。

由於上半年獲利穩健，以迅得過去二年配息率介於62％～96％，明年度股息仍可期待。

迅得第三季單月營收逐月成長，第三季合併營收達12.38億元，季減23.67％、年減22.81％，累計今年前三季營收達44.28億元，年增3.19％；上半年累計稅後純益3.59億元，年增11.83％，EPS 5.02元。