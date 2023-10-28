華擎端新品 攻電競、AI

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板卡廠華擎（3515）看好下半年起電競產品線回溫動能加速浮現，新拓展的電競顯示器產品線也正式端出新品，另在IPC工業腦應用領域，亦聚焦生成式AI與機器學習、深度學習等AI應用需求，推出高階主板搶市。

華擎預期下半年消費性的板卡、電競業務營運動能相對於IPC應用與伺服器等業務強勁。

其中，採用輝達（NVIDIA）或超微（AMD）MI250等GPU架構的AI伺服器產品，雖已有小量出貨，惟對整體營運有明顯貢獻的時程，預計將落在明年第二季相關新專案開始逐步放量後。

對於板卡、電競等消費性產品，華擎先前釋出相對樂觀的看法，尤其在歐、美市場需求復甦動能逐漸浮現下，主板及顯卡產品於第三季續有優於其他業務的成長表現，動能並可望延續至第四季。

看好電競市況回溫，華擎也趁勢端出新拓展的電競顯示器產品線新品，首波聚焦「輕電競」及商用領域的Challenger系列顯示器，以25、27吋主流尺寸搶攻混合式工作型態商機，搶進歐、美市場。

另針對生成式AI與機器學習、深度學習等AI應用需求，華擎近日也推出最新支援AMD Ryzen Threadripper 7000／PRO 7000 WX系列處理器的高階主板新品WRX90 WS EVO及TRX50 WS，為專業創作者及AI應用，打造高效連接性能的工作站平台，支持專業創作、影像渲染等高強度運算應用。