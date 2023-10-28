二代接班 周耕宇推信義轉型

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信義房屋近七季財報

信義房屋（9940）啟動二代接班，27日董事會通過由創辦人周俊吉之子、副董事長周耕宇，接掌信義房屋董事長，並通過第三季財報，在年初板橋「嘉和」入帳挹注下，前三季營收108.1億元、年增7.7％，連續第七年營收突破百億大關，每股純益1.84元，優於去年同期1.34元。

周耕宇表示，將持續以創新思考，為傳統產業帶來新氣象。且在企業倫理的核心基礎下，兼顧同仁、客戶、股東、環境、社會、供應商六大利害關係人權益，包括2030年信義房屋淨零排放目標、永續門市、馬來西亞零碳島、觀光旅遊事業等持續穩健進行，提供客戶更優質服務。

信義房屋第三季每股純益0.46元，以房仲代銷本業來看，第三季較去年同期成長約11％，不過前三季仍落後去年同期6％，隨著房市交投漸趨穩定帶動房仲業績回穩外、大陸無錫已完工「山水嘉庭」餘屋銷售認列外，已完銷的板橋「嘉品」預計明年完工，此外，9月推出的新莊「嘉學」總銷27億元，目前銷售率已近5成，預計2027年完工。

現年41歲的周耕宇，為英國劍橋大學物理系與資訊科學學士、卡內基美隆大學娛樂科技所碩士，畢業之後曾與同學在美國矽谷創業，二年間製作了四款手機遊戲App，其中一款遊戲由當年知名的遊戲代理商簽下代理權。

周耕宇在父親安排下，海外學成歸國，從基層第一線的試用業務作起，讓他設身處地體會同仁、客戶的感受，也在公司各部門歷練，在擔任業務期間，2012年曾獲公司業績排名第21，後來進入人資部從基層幕僚、轉型辦公室主管，2018年成立數據應用發展部，更與麥肯錫管理顧問公司協助信義數位轉型並陸續推出多個數位產品。在四年前周俊吉卸任董事長後，周耕宇在二年前進入信義董事會、去年接任副董事長。