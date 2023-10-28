長興 9月稅前盈餘增1倍

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受惠大陸十一長假前備貨需求，及油價上漲的拉貨效應，長興（1717）自結9月稅前盈餘3.2億元，年增101.03％，每股稅前盈餘0.27元；累計前三季稅前盈餘15.99億元，年減45％，每股稅前盈餘1.36元。長興認為，客戶庫存調整已逐漸回到健康水位，出貨量穩定攀升，營運維持下半年優於上半年的期待。

長興9月合成樹脂、特用材料、乾膜光阻出貨量皆較上月增加，惟精密機械部門出貨不及上月，9月營收為39.16億元、年增2.9％，營業利益較去年同期成長86.96％至2.67億元，稅前盈餘為3.2億元，年增101.03％。

長興指出，油價上漲的預期，帶動客戶拉貨動能，加上傳統旺季效應，第三季營運表現較第二季躍升。不過，終端需求未明顯加溫之前，公司保守看待第四季景氣。

長興是亞洲最大合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，主產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料，其中PCB相關電子材料有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等24地，產品行銷65國；在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京以及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用，深耕材料產業。