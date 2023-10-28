日出茶太打國際盃 六角吃補

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六角國際小檔案

六角國際（2732）全球版圖再擴大，董事長王耀輝27日宣布，旗下茶飲品牌「日出茶太Chatime」成功搶進印度、土耳其新市場，另在模里西斯市場展店數超乎預期，同步提早簽署延長品牌代理年限。

日出茶太Chatime目前在全球63個國家地區擁有超過1,400家門市，王耀輝強調，日出茶太成功關鍵在於提供優質產品，並且不斷創新滿足消費需求，同時透過各國夥伴努力經營，讓更多新興市場的潛在業主主動接洽代理品牌經營，每年開店數成長超過20％至30％。

在站穩東協市場後，六角積極擴張北美及歐洲市場，品牌經營觸角也伸向新興市場。觀察非洲與中東地區手搖茶飲漸成風潮，卻多為韓國人或本地人經營，標榜純正台灣口味的手搖茶飲品牌仍為少數。

六角國際看準潛力商機，大動作以日出茶太之名深入印度、土耳其、模里西斯等地展店，引進代表台灣味的珍珠奶茶，結合源自台灣經典和當地市場的獨特性，擴大純正道地珍珠奶茶的影響力。

王耀輝表示，日出茶太Chaitme Refresh專案，以「品牌轉型」及「提升核心競爭力」為目標，調整全新定位及品牌視覺設計，讓日出茶太Chatime成為年輕GenZ量身打造的beverage品牌。從品牌視覺、店裝及包材設計、活潑有趣的主視覺形象以及菜單產品進行創新改造，並提升優勢商品風味，也開啟各國家持續積極展店模式。