前往主要內容
工商時報LOGO

日出茶太打國際盃 六角吃補

國際版圖再擴張，插旗印度、土耳其

  • 工商時報 姚舜
六角國際旗下茶飲品牌「日出茶太Chatime」成功搶進印度、土耳其新市場。圖／本報資料照片
六角國際旗下茶飲品牌「日出茶太Chatime」成功搶進印度、土耳其新市場。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

六角國際小檔案
六角國際小檔案

六角國際（2732）全球版圖再擴大，董事長王耀輝27日宣布，旗下茶飲品牌「日出茶太Chatime」成功搶進印度、土耳其新市場，另在模里西斯市場展店數超乎預期，同步提早簽署延長品牌代理年限。

日出茶太Chatime目前在全球63個國家地區擁有超過1,400家門市，王耀輝強調，日出茶太成功關鍵在於提供優質產品，並且不斷創新滿足消費需求，同時透過各國夥伴努力經營，讓更多新興市場的潛在業主主動接洽代理品牌經營，每年開店數成長超過20％至30％。

在站穩東協市場後，六角積極擴張北美及歐洲市場，品牌經營觸角也伸向新興市場。觀察非洲與中東地區手搖茶飲漸成風潮，卻多為韓國人或本地人經營，標榜純正台灣口味的手搖茶飲品牌仍為少數。

六角國際看準潛力商機，大動作以日出茶太之名深入印度、土耳其、模里西斯等地展店，引進代表台灣味的珍珠奶茶，結合源自台灣經典和當地市場的獨特性，擴大純正道地珍珠奶茶的影響力。

王耀輝表示，日出茶太Chaitme Refresh專案，以「品牌轉型」及「提升核心競爭力」為目標，調整全新定位及品牌視覺設計，讓日出茶太Chatime成為年輕GenZ量身打造的beverage品牌。從品牌視覺、店裝及包材設計、活潑有趣的主視覺形象以及菜單產品進行創新改造，並提升優勢商品風味，也開啟各國家持續積極展店模式。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

  2. 舊制勞工注意！ 這群人退休金慘剩13萬 勞退專戶蒸發9成才驚覺這問題

  3. 兩檔新月配ETF掛牌 00929霸主地位不保？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。