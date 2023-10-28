展逸跨入運動娛樂 Q4營收戰高

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展逸國際（6798）將運動擴及娛樂領域，首度攜手好看娛樂、文策院共同投資全新綜藝節目《炸裂吧女孩》，預計12月播出，版權銷售、廣告置入與經紀一魚三吃。12月底，展逸將承辦台灣運動博覽會，預計貢獻營收上千萬元，法人看好，展逸第四季營收有機會創高。

展逸9月營收0.79億元、年增27.83％，第三季營收2.44億元、季增62％，合計前三季營收5.49億元、年增79.87％，已超越去年全年的5.01億元，單季、前三季營收雙創新高。

法人表示，展逸受惠疫後運動人口增加與集團多元經營發展，今年擺脫疫情干擾營運轉正，上半年EPS為0.07元，預估第三季單季EPS有機會拚1元。展逸預計明年上櫃。

杭州亞運剛過，明年巴黎奧運將至，運動行銷活動可望持續增溫，展逸在兩岸擁有Nike、迪士尼等國際客戶，後續營運動能可期。

展逸進入資本市場後積極發展多元業務，將整合電競產業、運動教育、運動旅遊等相關或業務互補的產業，建構運動消費服務平台的生態圈。

因應運動娛樂趨勢來臨，展逸投資綜藝節目《炸裂吧女孩》，打造啦啦隊女團，並且將合作節目的運動賽事置入行銷招商、大型表演活動執行、啦啦隊員經紀等業務，預計在今年底、明年初開始貢獻營收以及獲利。

同時，持續爭取運動場館業務，下半年鎖定中南部中小型場館投標，預估一年貢獻營收3千萬～5千萬元，明年首季揭曉，運動場館可帶動運動餐飲、兒童運動教育、女生運動課程等，創造綜效。