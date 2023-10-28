佰研 漲停放量後市續航

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

佰研（3205）受惠狼尾草抗肺癌植物新藥ZR01，獲得美國FDA核准進行第一期人體臨床試驗，預計明年完成，27日吸引外資買超，加上生技股大漲氣勢帶動，股價直奔漲停，以46.3元順勢突破均線，KD指標也翻多，成交量放大至1,079張，預期因籌碼換手，後市應有續航力道。

上半年每股淨損0.78元，前三季營收3.34億元、年減17.3％，除了植物新藥開發，轉投資萬達寵物（6968）已登錄興櫃，專攻寵物食品、用品銷售和美容服務，主力通路的「寵物公園」店數超過百家，是佰研受關注的小金雞。