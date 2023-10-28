亞太電董座 陳鵬：遠亞併仍以Q4為目標

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遠傳合併亞太電信最新布局

亞太電信27日召開股東臨時會並通過「同意遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案」，然「遠亞併」完成合併的時程也因這次補正程序瑕疵而受到延宕，能否如預期於第四季完成？備受矚目，亞太電信董事長陳鵬27日表示，「遠亞併」仍以第四季完成合併為目標。

針對有小股東發言認為，整併過程，小股東權益損失部分應該彌補。另有小股東提議合併價格重議，亞太電信董事長陳鵬表示，維持2022年合併案的比例，其實對小股東相對有利，因遠亞宣布合併至今，亞太電信虧損額度擴大，遠傳並未因為亞太電信淨值下降而調整換股比例或調整併購金額，就是合併案上最大的利多。

「遠亞併」依時程規畫，原本預定8月進入亞太電信申請下市、遠傳電信增發新股等程序，然因27日股東臨時會補正程序，而延宕「遠亞併」完成合併時程。

陳鵬頗有感觸地說，合併案應建構在財會基礎上，不能理解持有非常少數股份的小股東提出上訴、法院雖不認同該名小股東的看法，卻仍以程序上有瑕疵，判決撤銷合併案決議，使得亞太電信不得不加開股東臨時會完備程序。

亞太電信截至6月底止累計虧損215億元，每股淨值跌至4.97元，近三年每年虧損都在50億元以上，主要歸咎於台灣整體電信市場飽和，亞太電現有200萬左右行動用戶無法達到經濟規模，即便過去幾年利用相對低價資費爭取用戶，用戶數仍無法明顯增加，電信產業屬於特許產業，亞太電信需要承擔的成本卻不輸三大電信公司，2023年8月更被打入全額交割股，導致增資、銀行借貸困難，亞太電信可以選擇的路徑不多，唯一就是與競業合併。

台灣電信市場在「台台併」、「遠亞併」完成後，五家電信商將轉變為三雄鼎立局面，陳鵬認為，未來電信市場的競爭反而變大，有低價、高價及差異化的資費，且資費不一定會上漲，但合併後的獲利卻可以期待成長，未來在行動市場上、三大同等規模競爭，不管對三家電信公司還是消費者，都是有利的，市場規模及差異化創造的價值，可以讓產業更加永續發展。