愛爾達 拚創新板上市

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愛爾達近年獲利

愛爾達（8487）27日以數位雲端產業類別，向臺灣證券交易所送件申請台灣創新板掛牌上市。

愛爾達表示，未來繼續攜手中華電信MOD，結合4K、VR、AR、AI等先進的轉播技術，讓體育轉播變得更好看，藉此吸引更多潛在用戶。除此，將以「立足MOD、用數位影音連結全世界」為目標，更以成為數位雲端體育轉播界的「台達電」，作為企業精神標竿。

愛爾達上半年稅後純益6,052萬元，每股稅後純益（EPS）為2.77元，已接近2022年全年稅後純益6,114萬元、EPS 2.81元水準，2023年前三季營收7.04億元，亦較2022年同期大幅成長55.13％。

2000年成立的愛爾達長期耕耘國際大型體育轉播，並與策略夥伴中華電信MOD，合作轉播了四屆夏季奧運、四屆世界盃足球賽、四屆亞運會等大型國際主流賽 事，成為台灣體育轉播界的指標性業者。

目前愛爾達主要經營數位影音頻道經營及代理、數位影音內容製作及代理、數位影音串流服務提供及訂閱、轉授權數位影音內容等相關業務、新媒體影音廣告託播等，除代理或製作的數位影音內容上架MOD平台創造穩定收入外，也在社群互動媒體累積超過200萬粉絲群，產出一套創新的營運模式，結合雲端影音倉儲系統與具有大型國際體育賽事轉播經驗之技術團隊，透過數位雲端在MOD、OTT等平台提供多螢一雲的收視服務、例行性體育賽事轉播、加上影劇節目的穩定獲利，帶動營收獲利成長。