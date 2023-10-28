六福萬怡粵亮廳攜手金車柏克金 啤酒入菜一手報導

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粵亮廣式料理餐廳

為提供食客非凡舌尖與味蕾體驗，每季都會推出新菜單的台北六福萬怡酒店〈粵亮〉廣式料理餐廳，攜手金車柏克金推出「Gold啤味」期間限定聯名菜單，以麥香馥郁、口感厚實乾爽的德式小麥啤酒，有清新果香與酒花香、輕盈爽口的科隆啤酒，以及黃金色優雅麥香、細膩啤酒花香，尾韻柔順的黃金拉格啤酒等三種不同調性的柏克金啤酒入菜，設計推出六道風味與口感皆誘人的創新菜餚，效果較預期更好，值得食家饕客前往嘗新試奇。

以酒入菜非新鮮事，中華料理八大菜系中有些菜餚與湯品都會用到米酒、紹興、花雕或高粱酒入饌，去除腥羶或增加風味。西式料理中，則會用紅、白酒、波特酒、白蘭地、威士忌，甚至香檳入菜。而啤酒入饌，「功效」較其它酒系更多元、廣泛，東西方國家菜單上都有啤酒料理。

在烹調料理應用上，啤酒的效用真的很多，除了調味、賦味與增香外，啤酒內的酵母具有小蘇打類似功能，將肉浸泡在啤酒中有助軟化肉質、使之更柔嫩。將啤酒加在麵糊中，可使麵糊更緊實，讓炸物更酥更脆。啤酒中打入雞蛋並攪拌至出現泡泡，裹在食材表層油炸，除使食材酥脆，並可為炸物增加金黃色澤。國內外主題遊樂園中常可買到的炸熱狗，外層裹的就是啤酒麵糊。

在醬汁中加了啤酒燉肉，或醃漬雞肉再爐烤，則肉中會有麥芽香或啤酒酵母的花香與果香。煮海鮮鍋時加入啤酒，可以去除海鮮腥味，使風味更加集中、立體。

台北六福萬怡酒店〈粵亮〉廣式料理的廚師團隊作了不少功課與嘗試，以金車柏克金三款不同風味調性的啤酒入饌，研發設計出六道菜餚，徹底發揮啤酒在烹調料理時的「特效」，讓食物變得更好吃。

以〈粵亮〉招牌菜〈蒜香脆皮雞〉發想的〈慢火爐烤脆皮手撕雞〉，選用肉質帶有嚼勁的嘉義桂丁雞，以麥香馥郁的德式小麥啤酒搭配及數十種香料醃漬整整兩天，再以中心溫度攝氏75度慢火烤50分鐘，讓啤酒花與麥香結合，烤至外皮酥脆，出餐時再放入訂製的煙燻罩中，打入蘋果木香氣增添風味，出菜上桌時很有儀式感。品嘗時可搭配廚師自製胡椒鹽與蒜頭雞油汁提味。

〈香辣水煮海鮮波龍〉是以粵亮自製的辣跳醬為主軸煨煮海鮮，主廚將辛香料與食材爆香後，加入加拿大波士頓龍蝦、馬祖淡菜、文甲、中卷慢火煨煮，融合辣跳醬與有豐沛果香的科隆啤酒，讓辣中點綴細緻水果香氣息，是一道「辣酒鮮香」適合秋季大快朵頤的美味佳餚。

〈麻油蝦兵蟹將砂鍋煲〉源自粵式經典煲類料理〈蔥薑粉絲煲〉，廚師將宜蘭蔥、中薑以手工芝麻油大火油煸出味後，再倒入麥香明顯的柏克金黃金拉格啤酒共同煨煮紅蟳、草蝦、白蝦等，煮至海鮮鮮甜釋出後，再勾上薄薄芡汁，湯頭麻香濃郁、甘甜。

冷盤〈醉翁水晶羊腩凍〉靈感來自上海名菜〈水晶肴肉凍〉而創新設計，羊腩並經三小時的藥膳燉煮入味，過程中加入豬皮、大骨、軟骨與科隆啤酒，等待膠質釋出後湯頭轉為濃稠，再冷卻凝結成凍，滋味輕爽、啤酒香氣十足。

〈葛仙米仙草羊羹〉為創意甜品，靈感來自日本傳統點心〈羊羹〉，嚴選新竹關西鮮草茶與黃金拉格啤酒調和，使其滋味甜而不膩，再以仙翁葛仙米堆疊，做出多層次口感。

〈啤酒紫梅椰汁糕〉做法源自經典粵式甜品〈椰汁糕〉與〈蛋白涼糕〉，主廚德式小麥啤酒與紫蘇梅、話梅共同熬煮，讓酸甜風味平衡厚實的麥味，整體風味更加清爽。

〈粵亮〉粵亮廣式料理餐廳為AMOT溯源餐廳三星認證餐廳，並以典粵菜加上創意港點為主要特色，享用啤酒入饌作出的新菜時，建議可搭配創意港點，吃好兼吃巧。粵亮廣式料理餐廳

地址：台北市南港區忠孝

東路七段359號8樓

（台北六福萬怡

酒店）

電話：02-6615-6528

（禁止酒駕．飲酒過量．有害健康）