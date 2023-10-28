礁溪最強質感桌宴 長榮鳳凰新宜蘭菜開賣

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為強化餐飲競爭力並優化客人用餐體驗，礁溪長榮鳳凰酒店經逾兩年研發正式推出「新宜蘭菜．質感桌宴」，從蘭陽的歷史、地理與文化等各個不同面向切入，以在地食材、傳統小吃、農漁特產，以及風土特色與飲食習慣等為素材，承古創新、東西薈萃的研發設計出數十道「新宜蘭菜」，標榜讓食家饕客或喜歡嘗新試奇的吃貨「用一頓飯的時間，以舌尖重新認識宜蘭」。

「新宜蘭菜．質感桌宴」單是開胃前菜就有以鴨舌、鴨賞與牛舌餅創意演繹的六品開胃小食，並以〈鳳凰櫻桃烤鴨六吃〉為主軸搭配時令海鮮、主廚私房料理，餐後並有三款手工製作甜點與甜湯，若純以菜名計，全套桌宴吃下來菜式近20道。更讓食饕見獵心喜的是，享用此套「新宜蘭菜．質感桌宴」，四人即可起桌，並有六人、八人與十人等不同桌席，人數多一級、菜色也往上加，訂價5,888元＋10％起，是蘭陽五星級休閒度假酒店中，最能體現在地風土特色，且兼顧形色味之美的桌宴。

礁溪長榮鳳凰酒店除自許為「溫泉旅行專家」，並志在成為「美食度假酒店」。該飯店除為礁溪第一個找米其林星級餐廳客座的溫泉度假酒店，截至目前也是最多米其林星廚客座的溫泉度假酒店。同時，礁溪長榮鳳凰酒店也是提供最多吃到飽菜系的度假酒店。因長時間深耕餐飲，所以除房客外，也成功吸引非房客專程前往用餐。

「新宜蘭菜．質感桌宴」有幾個特色：一、道道有故事，菜菜有名堂，二、廚功廚藝跨越菜系疆域，台菜為體、西菜為用，三、形色味皆到位，好看也好吃，四、道數多，怕吃不完、不怕吃不夠。

屬開胃前菜的〈水晶琥珀鴨舌凍〉，就是一道融入西菜技法演繹宜蘭在地傳統飲食的菜餚。大廚以西式料理手法將鴨舌燙熟、去除細骨，留下前端鴨舌，並浸泡在香草牛奶中兩天去除異味與雜味，最後再嵌入用老母雞加豬皮蒸製的高湯凍中，盛盤上菜時，晶瑩剔透，入口清爽滑溜。

外冷內熱的糕渣常被用來比喻宜蘭人的個性，更曾是招待外賓國宴菜式之一。長榮鳳凰酒店「新宜蘭菜」的〈竹炭鴨賞糕渣〉，內有甘蔗冷燻三天的鴨賞，外層裹上竹炭麵糊油炸，成菜後口感外酥內滑嫩，味道鹹香。

據考，台灣製作〈羊羹〉最早是源於1895年日本人在宜蘭縣蘇澳鎮創設的「蘇澳羊羹製造廠」，在地水質甘甜，做出來的羊羹質地密實且口感更Q。「新宜蘭菜」中的〈X.O醬炒羊羹〉是在抹茶或紅豆羊羹外層沾一層蛋黃、再沾地瓜粉下鍋油炸至表皮金後撈起，再用XO醬拌炒盛盤上桌。

宜蘭的〈老元香牛舌餅〉創立於清朝同治年間（1871年），至今已超過150年歷史。「新宜蘭菜」選用該品牌牛舌餅，在表層刷上蛋黃、撒上櫻花蝦後，送入烤箱烘烤，出爐後再添加三星蔥花，山珍海味集於一體，鹹香之中帶焦糖甜味，零嘴變身開胃菜餚，極具創意。

〈茭白筍龍鳳腿〉是「升級版夜市龍鳳腿」，廚師用豬網紗包裹住黑豬肉與蔬菜，再將俗稱「美人腿」的溫泉茭白筍切成長條取代竹籤，串成飽滿的〈龍鳳腿〉入鍋慢炸至金黃成菜。〈古早味九孔鮑〉是以九孔鮑為食材，復刻「鹹蜆仔」滋味、讓醬香滲入九孔鮑，上桌時再搭配檸檬片，吃的是老味道，咀嚼的是記憶。

「新宜蘭菜」的〈鳳凰櫻桃鴨六吃〉以宜蘭在地櫻桃鴨為鴨胚，從烤製到吃法兼融京式與廣式的特色，其中〈腐乳烤鴨刈包〉、〈摩卡咖啡蜜鴨骨〉與〈噶瑪蘭鴨湯〉此三吃，都是值得一試的創新鴨餚。主廚手工美味點〈雙味嘟好燒〉，為起源羅東的獨特甜點，在宜蘭已飄香超過一甲子。〈溫泉番茄菜脯米〉更是將傳統〈紅龜粿〉變身超萌視覺系甜點，好看亦好吃，且具「文創風格」。

長榮鳳凰酒店（礁溪）

地址：宜蘭縣礁溪鄉

健康路77號

電話：03-9100988