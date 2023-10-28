歷來最多國家／城市參展！ ITF台北國際旅展11/3南港登場

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「2023ITF台北國際旅展」將自11月3日至11月6日於台北南港展覽館展開。今年邁入第37年、第31屆的台北國際旅展，是全台規模最大、歷史最久、人氣最旺的「專業性暨消費型旅展」。今年展覽匯集全球104個國家、城市，是近五年最多，更有航空公司、旅行社、觀光旅遊與餐飲業者、遊樂園、台灣中央部會以及地方縣市政府，共1,300格攤位展出，是台灣最多國家參展的國際級旅展。

從中秋、國慶連假機場滿滿出國旅遊人潮，可見疫後國人出境旅遊動能高。根據交通部觀光署統計數據顯示，今年1至8月的國人出國人次已恢復至2019年同期的63％，雖尚未恢復至疫前水準的觀光熱潮，但期待旅遊的民眾，與積極迎向復甦的觀光產業界，都期待這場可謂亞洲人氣最高、年度最大的旅展。消費者期盼在旅展中，尋找優惠機票、優質旅遊行程、住宿券、餐券、泡湯券、遊樂園門票；參展單位也看好這檔旅展帶動的觀光消費產值。

去年ITF台北國際旅展入場人次近20萬，看好ITF旅展的代表性與高人氣，今年有不少新單位參加，包括：德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會、航港局、挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪、萬豪旅享家、日月潭力麗溫德姆酒店、富士大飯店、Midori Clark Hotel等單位。從國家館、國際連鎖飯店集團，再到河輪、郵輪等最新、最熱門的旅遊方式及目的地都期盼藉ITF打響知名度與品牌形象。

ITF開展前一天辦理的ITF旅遊交易會也是台灣年度最重要的一場觀光產業商談活動。交通部觀光署每年都在這個時刻邀請世界各地上百位買家前來，與台灣業者進行B2B商業洽談。因此，每年ITF不只是民眾尋找旅遊新資訊、挖寶找優惠的最佳場所，同時也是台灣觀光產業界與國際買家交流，決定下一年度旅遊產品趨勢、方向的關鍵場所，帶動國家經濟發展。

民眾最期待的航空公司，今年有包含中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空及越南航空等七家航空公司獨立參展，另有亞航及多家韓籍航空與各國國家館合作參展。更有多家郵輪公司，還有高鐵假期、日本各大鐵道公司等單位。無論是搭飛機、郵輪、火車，甚至是自駕悠遊，在ITF都能找到陸海空各種票券產品。

國人最喜歡的日韓兩國本屆均擴大參展，日本151格、韓國73格。日本館集結了北海道至沖繩，要將各地旅遊魅力介紹給民眾。另有JR東日本、JR西日本、JR東海、東武鐵道集團、近鐵集團、KKDAY JAPAN等熱門單位，也有如日本酒藏旅遊、日本鄉村體驗等主題旅遊攤位，國人到日本旅行熱愛的熱門景點、機場、購物中心皆前來台灣參展。而韓國觀光公社統籌的韓國館，攜手多家航空公司及旅行社業者，共同推出「有一種驚喜叫韓國」活動，現場可直接購買機票、行程，現場更有機會抽到來回機票，驚喜連連。

耶誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也齊聚一堂，力推冬季賞雪、泡湯、耶誕節慶，還有新人們延遲已久的蜜月旅行等主題優惠行程。東南旅行社推出「龐洛郵輪星輝號」南極登陸特別企劃，也有日韓、歐美寒假、春季早鳥遊程。雄獅旅遊主打全新改裝、亞洲首航的「挪威奮進號」遊程；喜鴻旅行社推出多款日韓超值行程。各大旅行社限時推出多種優惠行程，無論短線的日本韓國、東南亞，長線的歐洲、美加、紐澳及土耳其、埃及等，一路從冬天玩到明年春天。

年末聚餐、跨年聚會多，ITF旅展有最多元、優惠的餐券、住宿券選擇。五星飯店住宿券最低下殺1.9折、熱銷餐券4.6折起。旅展現場亦可購買超值的SPA泡湯券。

ITF旅展現場促銷的超值商品，包括機加酒行程、熱門交通票券、主題樂園門票和當地遊程。無論是耶誕跨年、春節寒假的冬季賞雪、泡湯、耶誕節慶主題優惠行程，或是與親友一同輕鬆享受的超值SPA泡湯券，及適合探索大自然、體驗文化的深度旅遊，甚至是年末聚餐和跨年聚會的餐券和住宿券，ITF應有盡有。

2023 ITF台北國際旅展門票預售9折優惠只到11月2日，民眾可到ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等七大通路購票。