李欣樺行銷建功 鐵粉變身操盤者

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達人小檔案

年銷千萬顆的「小熊菓子芙菲小圓餅」是網路爆品，倍爾國際餐飲品牌行銷總監李欣樺從其鐵粉變成品牌操盤者，把台灣的自主品牌推向國際舞台，不單是對甜點的熱愛，更是對職涯的一種肯定。

李欣樺回想33歲進入85度C工作，就負責業績最重的飲品線，執行的第一個檔期就是全球400店慶的活動，執行過程紕漏百出、甚至更因記錯文宣配送時間，下班後只能自己開車配送到台中十多家分店。

李欣樺說，行銷領域這麼廣、她又起步得比人晚，如果每個崗位都按部就班等熬出頭再離開，未必務實，因此她反而是不斷從錯誤中學習。

李欣樺在每個工作入職前都設定好目標，不看時間長短、而是依積累的職能評斷，透過快速轉換不同產業和職掌達到目標，不放過任何機會，漸漸將行銷版圖拼湊完整。

她甚至新婚蜜月一結束就接下中國旺旺的聘任，隻身前往上海工作，幾年下來的挑戰不曾少過，但發揮的舞台和成就感也慢慢擴大。為了在工作與家庭取得平衡，李欣樺離開旺旺後回到王品集團，五年多的時間，初期參與新品牌開創、老品牌改造，接著跳到媒體公關室。

她回想，從第一篇新聞稿被改到體無完膚，到將過往行銷概念帶入媒體宣傳，為品牌帶來實質聲量的成長，包括王品牛排每年母親節必推的名字活動、萬鮮年菜推廣等，都讓她這15年的行銷經驗中更加成熟完整。離開王品後，李欣樺轉戰成立16年的倍爾國際餐飲，倍爾過去靠著緊扣消費核心的產品力，和許多網友自發性的口碑流傳，隨著市場許多工作室品牌相繼成立、消費選擇增加，倍爾也積極轉型、成立品牌行銷辦公室，延攬李欣樺成為創始成員。

李欣樺回憶，報到的第一天，看到的是滿地施工器材、室內粉塵飛揚，是個百廢待興的工地，拉了張椅子、找個不影響施工的角落，打開電腦便埋首投入工作、也同步開始徵人。她說，當時也沒時間後悔和擔憂，因為距竹北兩家新店COOKIE886和法蕾熊、開幕時間僅剩45天，從營運溝通、行銷活動、文宣設計、議題發想、媒體廣宣等都得一手包辦。

李欣樺說，硬著頭皮撐下去的理由只有一個：沒有退路。但或許是傻人有傻福，兩家店順利開幕，甚至COOKIE886二店開幕業績還比首店成長近45％，中間受到許多好朋友和貴人的幫忙，也感謝好強的自己沒有放棄。從小無法抗拒甜點、麵包的李欣樺，在倍爾國際餐飲老闆娘林雅慧一通「妳能來幫我打品牌嗎」的電話邀約下，喚醒她骨子裡不安分的靈魂，但也在中年轉換跑道的風險中掙扎，一度懷疑自己的選擇。

但十個月過去，COOKIE886在今年6月東京伴手禮設計大賽中，從70多位亞洲參賽者中脫穎而出，成為唯一抱回三項金牌的品牌。小熊菓子也成為全家便利商店在中部地區首家合作的烘焙店中店夥伴，幫公司品牌打了亮眼的第一仗，也算是不辜負自己一路走來的信念。

達人座右銘

生命中的一切都有它的意義