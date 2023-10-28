何昱奇深耕虛擬 運彩強勢翻身

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達人小檔案

台灣運動彩券每十年轉換一次經銷權，2024年1月起邁入第三屆。

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇聊起了第二屆轉入第三屆期間，產業因面臨系統轉換、新舊經銷商交替等問題，加上疫情三年重創各實體店家，直到轉戰虛擬通路，網路會員為產業帶來了新契機，他也從實體彩券店鋪，轉往虛擬通路深耕經營，並創下銷售佳績。

明年開放24小時下注

何昱奇表示，年過40了才學著摸索網路行銷，一路跌跌撞撞，慢慢抓到經營訣竅，透過文字與客戶互動、建立關係，目前網路活絡會員占70％以上，且還在穩健成長中。他開心地說，2024年，台灣運彩虛擬通路將開放24小時投注，與世界運動賽事接軌，預期業績可再衝出一波高峰。

回想起10多年前剛進入運動彩券產業時，何昱奇擔任運彩代理人（店長）。他說，運彩與公益彩券性質差異非常大，熟悉各類運動賽事就是一大工程，還得熟悉投注規則，以及每隔一段時間推陳出新的各種玩法；至於與客人面對面的溝通，「代理人不是售票機，需要燒腦技術性，且兼顧高EQ，得承受客人波動的情緒」。

但愈是深入產業，何昱奇愈是感受到龐大業務與壓力，竟然沒有商業同業公會出面統籌發聲！因此，何昱奇2014年率領同業開始籌組公會，解決了產業分類代碼問題，且無畏公益彩券商業同業公會的反彈聲浪，最終如願促成了「中華民國運動彩券經銷商商業同業公會」的成立。

不過，何昱奇初期擔任運彩公會秘書長，協助第一屆理事長吳旻陵，直到2017年才接任第二屆理事長，持續推動運彩店家產品教育訓練課程、強化店家從業人員的專業知識，輔導同業共榮。

線上投注創佳績

何昱奇表示，運彩產業的重大轉捩點，就是增加場中投注的頻率與場次，大大滿足各式各樣消費族群，而啟動手機驗證申辦網路會員正是關鍵！2020年疫情擴散期間，實體商家門店冷清，網路會員卻為產業帶來轉機，消費者在家即可邊看賽事邊投注，「2022卡達世界杯足球賽」會員數更是突破50萬人，締造第二屆運彩歷史銷售成績！

「我老婆是一名運動員，國小離開家鄉歷經一連串的培訓，運動員養成路上資源有限的窘境，我更能感同身受」！何昱奇說，十年前會看到學生們為了出國比賽，還得在夜市募款，2016年便集結運彩公會眾人力量，並透過民代的共同提案，將運發基金盈餘10％作為國小、國中、高中、大學生出國比賽的經費；至於黃金計畫選手，例如戴資穎、周天成的出國旅費，也大幅提升國訓中心薪資待遇。

運彩是一項與體育相關的產業，提供公眾娛樂，也能支持體育發展，幫助培養優秀的運動員。

何昱奇以身為運動彩券業者為榮，將其視為一生事業，於公於私投入更多的資源和心力，積極與政府溝通協調，爭取合理的盈餘分成比例，以利於運彩的長期發展，促進體育事業的進步，「這是一個善的循環，運動彩券之所以能發行，最終回到運動本體」！

達人座右銘

運彩，會經營像鑽石閃耀；

不會經營像糞土一樣骯髒

對何昱奇來說，會經營運動彩券，像鑽石閃耀一樣充滿挑戰和機會；相反的，不會經營運動彩券，就僅是賭博如糞土一樣骯髒