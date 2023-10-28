新竹房市 關埔重劃區 竹科首購青睞

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關埔重劃區房價行情

熱門社區

新竹市東區的關埔重劃區因其為最近竹科園區的重劃區，享有竹科每年增加6,000名就業人口的紅利，成為竹科首購族的最愛。

關埔重劃區的指標大樓房價普遍上看6字頭，總價2,000萬元以內的二房（加車位）、3,000萬元以內的三房產品，最為搶手。

台慶不動產新竹好市多加盟店店東林孟生表示，近年新竹房價漲幅明顯，關埔重劃區面積僅15公頃，與竹北各重劃區相較，腹地小了許多，清一色為屋齡15年內的電梯大樓，尤其屋齡5年內的成屋釋出量少，支撐房價上揚，關埔重劃區可以慈雲路為界，東側房價每坪約高出西側3萬元。

以區內三大社區「竹科悅陽」、「竹科潤隆」、「富春居」來說，四至五年前預售價格約在每坪25萬～30萬元，如今多已有每坪59萬～65萬元的行情，新推出的預售案行情更在每坪75萬元以上。

竹科就業人口買盤支撐

林孟生表示，竹科園區約17萬的就業人口、以及每年穩定增加約6,000人的新竹科人，成為關埔重劃區最主要的買方，特別是在竹科工作二至三年首購族為最大宗，二房格局加車位主力成交總價帶約1,400萬～2,000萬元，三房格局加車位總價帶約2,000萬～3,000萬元。

如果預算不足的竹科客則會移往房價較低的竹東、金雅重劃區等地。在關埔重劃區找大坪數的換屋需求並不多，如果有四房大坪數需求、預算約4,000萬元的買方，則多半會轉往新竹市區、竹北、竹東等地。

林孟生表示，即使近年新竹房價高漲，不過現在漲勢放緩，但並未見到房修價正，賣方多期望以同一個社區上一次實價登錄的價格加價，通常總價得高個40萬～50萬元，才會願意賣，也因為賣方惜售心態濃厚，成交時間拉長不少。

擴大腹地 進入二期開發

另外，關埔重劃區進入二期開發階段、擴大腹地，不過即使一、二期劃區面積合計也才47公頃，在工作及收入穩定的竹科買盤支撐下，以及未來社區大樓間空橋串聯計畫，關埔重劃區長期潛力仍看好。