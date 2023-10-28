中華大學于珈敖 考取Oracle證照

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中華大學攜手全球知名資料庫服務大廠甲骨文（Oracle）合作14年來，已有上千位學生取得Oracle資料管理證照，成為台灣唯一Oracle school，也開設相關輔導課程，並提供獎勵金鼓勵學生考取證照。也引進微軟、愛思普、甲骨文與歐特克等實務教學資源，讓同學精實就業能力，大幅提升職場競爭力。

目前就讀中華大學高階資料庫管理碩士在職學位的于珈敖同學，在香山工業區裡擔任資料庫管理師，為要逐步完成個人職涯目標，他晚上到校進修，今年10月順利考取難度極高的「甲骨文2019資料庫管理師OCP」證照。

于珈敖表示，畢業後即從事資料庫管理師，Oracle證照對於要進入高門檻企業的人是重要的門票，相較於無證照同業，薪水可多拿約8,000至10,000元。儘管在職場已工作近10年，但隨著資訊科技與大數據快速發展，要學習內容愈來愈廣泛，加上證照題目較難掌握，準備一年時間，白天工作、晚上念書及課後研讀Oracle考題，甫順利考取證照。

中華大學主任李之中指出，學習資料庫最好方式是有人帶，自己摸索、看書可能會繞遠路，難以具備學習效率，投入時間及金錢較龐大，透過老師指導能讓學習少走冤枉路。

他肯定于珈敖的努力，選擇在職進修投資自己，能考取Oracle DBA 2019 OCP證照實屬不易，鼓勵學生能挑戰自我，為自己在未來職場上加薪，開創更精采職涯發展。