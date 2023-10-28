葡萄王生技家庭日 千名員工響應

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葡萄王生技秉持「健康專家、照顧全家」精神，照顧員工也愛護家庭。走過疫情暌違3年，11月21日在桃園伍陽城市原創農場盛大舉辦「員工家庭日」活動，現場近千名員工與眷屬熱情參與，從闖關遊戲、園遊會到散播歡樂的音樂會高潮不斷，今年更首創以員工投票表決家庭日形式，讓氣氛high到最高點。

董事長曾盛麟分享，葡萄王作為保健食品領導品牌，1969年成立迄今走過54個年頭，堅持「科技、健康、希望」的初衷，致力於永續發展，今年順利取得了ISO 14064認證，成為環境永續的領航者，並承諾SBTi科學基礎減量目標倡議，更榮獲2023「TSAA台灣永續行動獎」社會共融類-銀獎，另連續3年獲得「台灣公司治理評鑑」排名前5％，對葡萄王來說，多年積極導入ESG永續發展，創造企業價值，更重視員工的家庭幸福，彼此砥礪前行，再創下一個輝煌年代。

延續過往傳統，以健康概念融入多道競合關卡組成的闖關，不僅考驗團隊合作默契，更能激勵同仁向心力。今年，象徵各隊伍靈魂的環保永續隊旗，全數採用二手回收物製作，有產品外包裝、寶特瓶、報紙、二手衣物與紙袋等，將回收物品再利用，與葡萄王的永續環保理念不謀而合。

此外，現場貼心打造「葡萄新樂園」，除了豐富美食攤車與胖卡車進駐外，公益市集也規劃三大公益攤位（小胖威利病友關懷協會、心路基金會、苗栗幼安教養院），販售各式手工小物與在地小農商品，購物之餘也不忘做愛心。