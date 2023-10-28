福容結盟IHG 邁向國際化品牌

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福容大飯店於10月23日和IHG洲際酒店集團共同舉辦簽約儀式，雙方正式結盟，福容嘉義店未來將掛牌「嘉義福容voco酒店」，預計最快在2024年第一季試營運，成為台灣第一間掛牌的voco酒店。福容大飯店的據點，也躍升為18家，站穩全台最大本土連鎖飯店品牌的龍頭寶座。

福容大飯店總經理楊正弘在簽約儀式致詞時表示，福容和IHG結盟，是福容大飯店從本土品牌邁入國際的重要里程碑，也感謝與會貴賓共同見證歷史性的一刻。雙方合作源自於對彼此的品牌認同，與未來展望策略不謀而合，voco是拉丁語，意思是「邀請」和「一起來」，voco傳遞的「Reliably」代表貼心可靠的精神，和福容大飯店秉持的「福心笑容，台灣人情」貼心服務的堅持一致，而voco傳遞的「Different」表現妙趣橫生的品牌精神，正呼應2023年福容大飯店迎來第21個年頭，從發表全新輕旅品牌「福容徠旅」和「洲際酒店集團」結緣，都是宣告福容不同以往的突破與展望，讓消費者期待未來福容大飯店全新蛻變，未來更希望迎來更多國際旅客，把台灣的美推向國際。

IHG洲際酒店集團台灣區域總經理Robbert Manussen表示，特別感謝麗寶集團董事長吳寶田與福容大飯店總經理楊正弘的遠見卓識，及對洲際酒店集團品牌信任，此次合作是兩大集團共贏開端。同時他更對台灣的觀光發展充滿信心，他相信嘉義福容voco酒店開幕之後，必定迎來一番榮景，一起強強聯手，為嘉義地區甚至是整個台灣，帶來更多的靈感與精采。

嘉義福容voco酒店位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，耗時6年規劃改造，地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築，也是當地房間數最多的高檔飯店，對於這次雙方攜手合作，駐店總經理錢嬿文也期許，嘉義福容voco酒店能成為在亞洲最成功的voco酒店品牌代表，帶領同仁將voco酒店的年輕活潑、熱情好客的精神，做最好的詮釋，讓嘉義市成為國際品牌的領頭羊。

IHG洲際酒店集團是全球客房數量最多的跨國酒店企業，旗下19個酒店品牌，開業與籌備加起來有近8千間酒店，客房數逾百萬間，活躍會員數也超一億人，是福容大飯店最優質的國際合作夥伴。