阿公阿嬤也過萬聖節 行動銀髮俱樂部開進偏鄉服務長者

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西洋萬聖節不只是小孩專屬的節慶，阿公阿嬤也可以玩。新北市行動銀髮俱樂部27日開進鶯歌永福宮，服務人員戴上萬聖節創意帽，向長者分享萬聖節的由來，透過說唱歡慶，讓長者體驗多元的異國文化。

社會局長李美珍表示，新北市從2011年推動銀髮俱樂部，2018年市長侯友宜上任後，更要求新北各里要設立，目前新北市已有1403處。另行動銀髮俱樂部則加強偏區巡迴服務，委由新北市志願服務協會與社團法人這裡共好協會執行，服務內容包含健康促進、道路安全宣導、家暴防治與休閒育樂等，今年已辦理425場次，受惠長者逾8千人。

國際獅子會300B2區秘書長羅仁宗與國際總會全球撥款部專員Kenneth Mei也隨行動車到鶯歌，Kenneth Mei表示，獅友們擔心城鄉差距，因此響應好日子愛心大平台，於2021年初捐贈了惜食分享車與行動銀髮車，前者可協助推動惜食分享，後者可提供社福到宅整合服務，讓各地長者享有同樣的福利服務。

新北市志願服務協會總幹事黃華興表示，行動銀髮俱樂部從KTV歡唱服務、護耳操、失智預防與道安宣導都有，同時配合節慶推出創意服務，此次防暴宣導即結合萬聖節巧思，讓長者在南瓜桶裡抽取任務卡，進行鬼臉三連拍、臉部彩繪與比手畫腳等，讓長者也能快樂過萬聖節。

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