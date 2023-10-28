美將發放390億美元晶片補助 負責官員訪台說明

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國近期可望啟動發放390億美元晶片補助，美國在台協會（AIT）台北辦事處指出，美國「晶片計畫辦公室」2位資深官員本週訪台，造訪台北、高雄，向台灣半導體業界的小型材料和設備供應商說明資金補助機會。

美國在台協會（AIT）台北辦事處在臉書指出，「2022年晶片與科學法案」已由美國總統拜登正式簽署成為法律，為鞏固美國在半導體製造業的關鍵地位踏出重大一步。

AIT強調，台灣是美國在半導體產業中的關鍵夥伴，因此美國晶片計畫辦公室（CHIPS Program Office），亦即負責管理晶片法案共390億美元預算的2間辦公室之一，本週共有2名資深官員訪台，與AIT官員一同造訪台北和高雄兩地，向台灣半導體業界說明晶片法提供的最新資金補助機會。

路透社27日報導，美國2022年8月批准527億美元「晶片與科學」法案，其中包括針對半導體製造業的390億美元補貼計畫，但迄今尚未發出任何補貼。

路透社報導，美國商務部目前還未正式公告，何時將開始發放半導體補貼，商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）本月初向國會表示，她正在盡最快速度作業，但更重要的是把事情做好，而不是只求快，她希望今年秋天可以宣布一些發放晶片補助的消息。

針對傳出德、日都將大額補助台積電設廠，美國補助台積電案則尚未有著落，經濟部長王美花26日列席立法院經濟委員會時回應表示，補助是廠商與美國政府的溝通，經濟部不會介入，但若廠商有需要都會全力協助。