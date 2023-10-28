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道瓊大跌366點 標普陷入修正區 英特爾逆勢暴漲9%

新進公布的核心PCE數據顯示美國物價壓力正逐漸減弱，增強聯準會年底利率不升息的預期，美企新公布的財報亮眼，但中東情勢再度升級，美股四大指數走勢兩極，道瓊由能源股雪佛龍及金融股摩根大通領跌，下殺超過360點，標普也下滑近0.5%，跌破4,130點，從7月時的高點下跌逾10%，正式進入修正區間；而那指因科技大廠英特爾獲利超預期、引領科技股逆勢走高，小漲47點、費半勁揚逾1%。

道瓊工業指數下跌 366.71點，或1.12%，以32,417.59點作收；標普500指數下滑19.86點，或0.48％，收 4,117.37點；那斯達克指數上漲 47.41點，或 0.38％，收 12,643.01點；費城半導體指數上漲 38.67點，或1.21％，收3,227.09點。

本周三大指數跌逾2%，標普、道指連三跌，標普跌入修正區間，道瓊創三個月來最大周跌，那指也是連跌三周。

數據方面，美國核心PCE物價指數出爐，9月核心PCE年增3.7％，較前月修正後的數據3.8％放緩，月增率為0.3％、符合市場預期，較8月的0.1％增幅加速。9月整體PCE物價指數年增3.4％、也與預期及前月修正後的3.4％增幅相同。月增率為0.4％，略高預期的0.3％，與前月持平。而密西根大學調查的10月消費者對未來一年通膨預期終值並未如預期回落，反而升至近五個月來的高位4.2%。

據芝商所FedWatch tool最新動向，交易員押注Fed在11月與12月例會維持利率不變的機率高達94.2％與75.4％

地緣政治方面，中美關係似乎有回溫現象。中國外交部長王毅在美東時間26日在華盛頓會見美國國務卿布林肯，王毅在會見前的記者會表示，要推動兩國關係止跌，盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。與此同時，中美金融工作組舉行第一次會議，雙方也就貨幣政策與金融穩定等議題進行溝通。

中東局勢則有升溫趨勢，除了以色列擴大對加薩的地面戰，美軍在周五證實了空襲位在敘利亞境內的兩處設施，意在警告伊朗支持的武裝組織，不要針對美軍襲擊。

個股方面，市場繼續關注美企財報。雪佛龍收跌6.7%，因該公司業績遠低於去年同期水平；摩根大通披露CEO戴蒙計畫出售手中1.41億美元的股票後，收跌超過3%；福特汽車營收低於市場預期，盤後暴跌超過12%；英特爾第三季的財報及營收均超過分析師預期，並且還調高第四季營收財測及展望，盤後大漲逾9%，創兩年多來最大漲幅；亞馬遜的財報優於預期，盤後漲近7%。

（工商時報 陳彥綺 蕭麗君）

Fed利率決策會議在即 道瓊大跌366點 英特爾暴噴9％領風騷

美股周五收在漲跌互見，但是偏向走低。投資人消化了喜憂參半的企業財報，以及支持「利率長期走高」的經濟數據，華爾街失去上漲的動力。

那斯達克走高，以亞馬遜、蘋果、Meta為首的科技股領漲。費半也上漲。但是道瓊和標普下跌。台積電和聯電ADR下跌。

Baird公司投資策略分析師Ross Mayfield表示：「很難對抗市場上這種趨勢，趨勢一直走低」。「財報狀況不錯，但並未提供那種足以促使股市逆轉上漲的催化劑」。

美國商務部備受期待的個人消費支出報告(PCE)數據顯示，通膨正如預期般逐漸降溫，並且越來越接近聯準會2%的年度目標，佔美國經濟約7成的消費者支出，意外地表現出了強勁增長。

Mayfield說：「如果通膨來到約3%，經濟就會好起來」。「這是邁向聯準會目標的最後一步。這完全取決於聯準會希望多積極地追求2%的硬性目標。這是個大問題」。

該PCE數據並未改變市場對聯準會將在11月政策會議上維持關鍵利率不變的預期。

截至週五，財報季基本上已經過半，標普500指數成分股當中，有245家已經公布，其中78%企業的獲利超出預期。

對大型科技公司的獲利定價是完美的，它們大多數是「良好」的，但是這還不夠，Mayfield補充說，整體形勢是好的，這可能成為年底股市上漲的基石。

亞馬遜公布上漲6.8%；稍早該公司公布雲端業務成長穩定，並且預計第四季營收將成長。

英特爾大漲9.3%，稍早該晶片製造商公布超出市場預期的季度財報，並且提振了整個板塊。

在標普的11個主要類股中，能源股跌幅最大；非必需消費股和通訊服務股是唯一上漲的類股。

福特汽車因與美國汽車工會的協議仍未獲批准，撤銷了對全年的業績預測，並警告電動車持續面臨壓力，週五股價跌12.2%。

★四大指數

美股道瓊下跌366.71點或1.12%，收32,417.59點。

NASDAQ上漲47.41點或0.38%，收12,643.01點。

S&P500下跌19.86點或0.48%，收4,117.37點。

費城半導體上漲38.67點或1.21%，收3,227.09點。

★11大類股

非必需消費類股(SPLRCD)漲1.70% 科技類股(SPLRCT)漲0.58%

通訊服務類股(SPLRCL)漲0.09% 原物料類股(SPLRCM)跌0.06%

工業類股(SPLRCI)跌0.87% 必需消費類股(SPLRCS)跌1.36%

房地產類股(SPLRCREC)跌1.60% 醫療類股(SPXHC)跌1.71%

公用事業類股(SPLRCU)跌1.81% 金融類股(SPSY)跌1.86%

能源類股(SPNY)跌2.30%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲0.59%，收329.81美元。

蘋果(AAPL)上漲0.80%，收168.22美元。

亞馬遜(AMZN)上漲6.83%，收127.74美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.09%，收122.17美元。

特斯拉(TSLA)上漲0.75%，收207.30美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲2.91%，收296.73美元。

蘋果(AAPL)上漲0.80%，收168.22美元。

亞馬遜(AMZN)上漲6.83%，收127.74美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.09%，收122.17美元。

網飛(NFLX)下跌1.41%，收397.87美元。

3.其它焦點股

英特爾(INTC)上漲9.29%，收35.54美元。

亞馬遜(AMZN)上漲6.83%，收127.74美元。

超微(AMD)上漲2.95%，收96.43美元。

Meta(Meta)上漲2.91%，收296.73美元。

美光(MU)上漲1.74%，收65.65美元。

蘋果(AAPL)上漲0.80%，收168.22美元。

高通(QCOM)上漲0.80%，收106.46美元。

特斯拉(TSLA)上漲0.75%，收207.30美元。

微軟(MSFT)上漲0.59%，收329.81美元。

甲骨文(ORCL)上漲0.59%，收100.99美元。

輝達(NVDA)上漲0.43%，收405.00美元。

思科(CSCO)上漲0.37%，收51.56美元。

應用材料(AMAT)上漲0.35%，收131.30美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.09%，收122.17美元。

恩智浦(NXPI)下跌0.24%，收179.13美元。

德州儀器(TXN)下跌0.62%，收143.12美元。

IBM(IBM)下跌0.86%，收142.52美元。

★台股 ADR

台積電下跌1.46美元或1.67%，收85.99美元，換算台股價格為557.65元。

聯電下跌0.05美元或0.70%，收7.07美元，換算台股價格為45.85元。

日月光上漲0.08美元或1.08%，收7.48美元，換算台股價格為121.27元。

中華電信下跌0.08美元或0.22%，收35.50美元，換算台股價格為115.11元。

（時報資訊）