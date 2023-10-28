美中同意致力推動 拜登習近平11月會談有譜

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美國官員在總統拜登於白宮接見中國外交部長王毅後表示，美國和中國今天同意共同努力，推動拜登和中國國家主席習近平下個月會談。

法新社報導，在美中關係緊繃之際，拜登已邀請習近平11月前往舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。習近平尚未證實會出席。

王毅在華府與拜登和其他美國高階官員舉行會談後，白宮表示，兩國已同意維持「高層級外交」，致力讓關係平穩。

白宮在聲明中表示，雙方「重申」正在共同努力，推動拜登和習近平11月在舊金山會談。

一名資深政府官員表示，白宮將留待北京證實習近平會否出席，但「我們正為這類的會談做準備」。

白宮表示，拜登稍早告訴王毅，華府和北京都須「負責任地管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放」。

隨著以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）衝突在中東愈演愈烈，聲明還說，拜登也「強調美國和中國必須共同努力應對全球挑戰」。

這位資深政府官員還說，美國官員「表達了我方對（中東）局勢的深切關注，並力促中國採取更具建設性的做法」，包括與當地的盟友對話。

白宮公布拜登和王毅握手的照片。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也出席會議，媒體不得進入會場。

王毅昨天會晤布林肯後表示，在多年氣氛緊繃後，他希望「穩定美中關係」、「減少誤解」。

王毅承認分歧仍會出現，並表示中方「對此淡然處之，因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大」。

王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為習近平出席11月APEC領袖峰會鋪路。