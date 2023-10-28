外媒：中美就11月習近平晤拜登達成協議

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在美國進行訪問的中國外交部長王毅與美國總統拜登美東時間27日在白宮進行1小時的會面，白宮形容這是雙方保持溝通的良好機會。外媒指出，中美兩國已就11月中國國家主席習近平會晤拜登達成協議。

綜合外媒28日報導，王毅26日至28日訪美，這是中國外交部長2018年以來首次訪問華盛頓，外界視他此行為替11月舊金山APEC峰會期間可望舉行的「習拜會」先行鋪路。

在王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面數小時之後，一位未透露姓名的美國高級官員透露，中美已就拜登和習近平11月舉行峰會達成協議，「習拜會」會面安排細節仍在制定中。

該名官員說：「我們正在為這樣的會議做準備。顯然，中國領導人經常會接近成行前公開確認，因此美方將讓中方決定是否以及何時宣布這一消息。」官員表示，可能登場的「習拜會」的一個重要部份，將是兩國領導人坐在一起，共同就戰略議題進行對話。

報導稱，習近平與拜登上一次面對面會晤，已是2022年11月印尼峇里島G20峰會期間。此外，習近平上一次訪美已是2017年7月，他到訪時任美國總統川普名下、位於佛羅里達州的海湖莊園。

美國官員並稱，抵美後，王毅與布林肯和美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在兩天內的會晤總計9個小時，並稱這些互動「坦誠而深入」。拜登最高級幕僚提出華府的主要關切為：恢復兩國之間軍事溝通管道的必要性、北京在東海和南海的行動、台灣、人權、芬太尼前體的流動以及在中國被拘留的美國人案件。