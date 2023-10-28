《光電股》揚明光前3季每股淨損1.93元 Q4出貨估持平或略減

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【時報記者張漢綺台北報導】揚明光學(3504)前3季每股淨損為1.93元，展望第4季，揚明光學表示，整體而言，預估第4季出貨較第3季持平或略減。

揚明光學第3季合併營業收入7.47億元，季減8.6%，營業毛利7045萬元，毛利率9.4%，季減1.5個百分點，營業損失8294萬元，稅後淨損6779萬元，其中歸屬母公司業主之淨損為6747萬元，單季每股淨損為0.59元。

就各產品來看，揚明光學表示，相較上季，微投光機出貨略增，光學元件類產品因新興應用需求減少，出貨較上季減少，Lidar鏡頭因客戶在工業應用及自動化領域的銷售不如預期，出貨較第2季減少，其餘產品線出貨與第2季變化不大。

揚明光學前3季合併營業收入22.93億元，營業毛利2.27億元，毛利率9.9%，營業淨損2.46億元，稅後淨損2.21億元，其中歸屬母公司業主之淨損為2.2億元，每股淨損1.93元。

展望第4季，揚明光學表示，整體而言，預估第4季出貨較第3季持平或略減，其中車用產品因HUD與投地燈出貨增加，預估出貨情形較第3季增加，3D列印因客戶端量產時程遞延，預估出貨情形較上季略增，微投光機及傳統投影光學元件類產品因客戶開始進行庫存調節，預估出貨較第3季減少。