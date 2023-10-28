魷秋公會於高雄國際食品展宣導「當令吃秋刀安啦！」

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台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會(以下簡稱「魷秋公會」)首度參加2023高雄國際食品展，並於高雄海洋局「高雄海味專區」，宣導吃秋刀魚的好處。27日邀請到十大傑出青年、新加坡國宴御廚湯淯甯主廚示範秋刀魚料理，現場豐腴油香，吸引不少民眾駐足品嚐，現場完成「愛上秋刀魚一千個理由」打卡任務即送限量「秋刀魚乙份」，展期到29日，請民眾不要錯過！

魷秋公會特別邀請中華民國十大傑出青年基層勞教類得主的湯淯甯主廚在27日到展覽會場示範經典「鹽煎秋刀魚」料理。湯淯甯主廚說，秋刀魚本身肥美油脂，慢火煎至表皮焦黃酥脆，最後撒上一點薄鹽，就能簡單享受秋刀魚的鮮美；另一道創新料理「日式照燒秋刀魚卷」，把秋刀魚取片捲成小卷，煎至金黃焦香，搭配當季食蔬擺盤，最後淋上日式照燒醬汁，鹹甜醬汁融入豐腴油香在嘴裡化開，呈現秋刀魚的另種風味。

魷秋公會理事長陳皇誠表示，我國每年約有近百艘秋刀魚漁船於6至11月赴西北太平洋公海捕撈秋刀魚等漁獲，全台秋刀魚漁獲量最大宗就在我們高雄前鎮漁港。秋刀魚捕獲後立即予以急速冷凍，再以極低溫度冷凍保存運送回臺，鮮度與品質皆佳。為確保國人享有安全美味的當季好食材，致力為食魚安全把關，與農業部漁業署持續擴大進行國產漁產品含輻射物質檢測工作，自100年迄今，秋刀魚檢測結果皆符合規定，請國人，可安心食用､支持我們優質漁產品。

陳皇誠理事長說，秋刀魚體型細長，銀亮如刀，主要產季為秋天而得名。秋刀魚的營養值高，除有魚類必備的優質蛋白外，秋刀魚油的Omega-3不飽和脂肪酸非常豐富，每1000克秋刀魚富含1克以上的DHA，以及大量不飽和脂肪酸EPA。

「吃秋刀，安啦！」推廣攤位位於高雄展覽館南館編號S1216a，為了讓更多民眾認識秋刀魚的魅力及其營養價值，特別企劃「愛上秋刀魚一千個理由」FB打卡活動，民眾於指定時段內完成分享任務，即可獲得「1號極鱻秋刀魚乙份」，每人限領一次，送完為止！28日下午3:30於高雄海味專區舞台舉辦秋刀魚美食分享會，邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華示範秋刀魚創意料理，歡迎喜愛吃的魚民眾蒞臨參加活動！