菲律賓：放棄與中國就三項鐵路建設項目進行融資談判

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隨著近日中菲兩國在南海海域的緊張情勢升高，菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）日前表示，菲律賓與中國的貸款談判繼續陷入僵局，菲方因此放棄與中國就三項鐵路建設項目進行融資談判。

菲律賓拉普勒新聞網站（Rappler）報導，包蒂斯塔接受訪問時證實，菲律賓政府正為南線長途鐵路項目（South Long Haul Railway Project）、蘇比克-克拉克鐵路項目（Subic-Clark Railway Project）、棉蘭老島鐵路項目（Mindanao Railway Project）尋找其他融資來源，這些項目原本計劃由中國方面資助和開發。

他強調，菲方不能永遠等待，中國看來不再那麼感興趣， 因此菲律賓政府正尋找其他資金來源。

報導稱，中國一直不願同意菲律賓政府提出的貸款條件。菲律賓交通部鐵路副部長查韋斯（Cesar Chavez）表示，中國自2022年7月起就沒對菲律賓就這些項目提出的正式開發援助請求採取行動。

中菲船隻10月22日在仁愛礁附近海域發生兩次碰撞，為兩國近年來在南海最嚴重的摩擦，讓中菲在南海的矛盾迅速升級，雙方互相提出外交抗議；菲律賓指中國船隻故意撞擊，北京則反稱菲律賓散布虛假訊息、渲染炒作。

中國駐菲大使館23日稱，已就菲方船隻「擅闖仁愛礁海域」提出嚴正交涉，並要求菲律賓「停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，盡快拖走非法『坐灘』軍艦」。

學者分析， 菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）政府基於國內政治需求，將繼續展示強硬姿態，而北京則不會允許菲律賓在有主權爭議的仁愛礁加固坐灘船隻，雙方急需對話為事件降溫。

報導稱，小馬可斯2022年上台後，菲律賓加強與傳統盟友美國的關係，在南海主權問題上與中國的矛盾不斷加深。據路透統計，小馬可斯政府已對中國在南海的行為提出多達122次外交抗議。